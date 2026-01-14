Main Menu

दोबारा मां बनेंगी 'ये हैं मोहब्बतें' फेम अनीता हसनंदानी? खुद दिया फैंस को हिंट

Edited By suman prajapati, Updated: 14 Jan, 2026 04:04 PM

will yeh hai mohabbatein fame anita hassanandani become a mother again

मुंबई. टीवी शो 'ये हैं मोहब्बतें' फेम एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने साल 2021 में अपने पहले बच्चे यानी बेटे आरव का स्वागत किया था। वहीं, लगता है वह पहले बेटे के जन्म के बाद अनीता दोबारा मां बनना चाहती हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जो उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है। हाल ही में अनीता ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर ऐसा पोस्ट किया, जो सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। 

  

PunjabKesari


दरअसल, अनीता हसनंदानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह किसी गहन चिंता में डूबी नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, 'सोच रही हूं 2026 में हॉट और सेक्सी बनूं या फिर प्रेग्नेंट हो जाऊं।' इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मेरे पति मुझे मारने वाले हैं.' साथ ही लाफिंग इमोजी भी बनाई।

PunjabKesari

जैसे ही अनीता का ये पोस्ट आया, तुरंत वायरल हो गया। उनकी इस पोस्ट पर फैंस से लेकर सेलेब्स तक कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने लिखा, प्रेग्नेंसी भी हॉट एंड सेक्सी होती है। वहीं टीना दत्ता ने कहा- वो प्रेग्नेंसी का ऑप्शन चुनें।

PunjabKesari

 

बता दें, अनीता हसनंदानी ने 14 अक्टूबर 2013 को रोहित रेड्डी से गोवा में शादी रचाई थी, जिसके पूरे 8 साल बाद उन्होंने बेटे आरव का स्वागत किया। वहीं, अब लगता है कि अनीता अपनी फैमिली बढ़ाना चाहती हैं।

PunjabKesari

 

