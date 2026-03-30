दूसरी बार मां बनीं सोनम कपूर, राहुल अरुणोदय बनर्जी की 43 की उम्र में मौत..पढ़ें मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें

Edited By suman prajapati, Updated: 30 Mar, 2026 05:59 PM



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बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने हाल ही में खुशखबरी सुनाई है। एक्ट्रेस पति आनंद आहूजा के दूसरे बच्चे की मां बन गई हैं। उन्होंने 29 मार्च को फिर से एक बेटे का स्वागत किया। वहीं, मशहूर बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी का रविवार को निधन हो गया। उनकी...