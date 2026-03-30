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दूसरी बार मां बनीं सोनम कपूर, राहुल अरुणोदय बनर्जी की 43 की उम्र में मौत..पढ़ें मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें

Edited By suman prajapati, Updated: 30 Mar, 2026 05:59 PM

sonam kapoor to rahul arunoday banerjee read top news from entertainment world

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने हाल ही में खुशखबरी सुनाई है। एक्ट्रेस पति आनंद आहूजा के दूसरे बच्चे की मां बन गई हैं। उन्होंने 29 मार्च को फिर से एक बेटे का स्वागत किया। वहीं, मशहूर बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी का रविवार को निधन हो गया। उनकी...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने हाल ही में खुशखबरी सुनाई है। एक्ट्रेस पति आनंद आहूजा के दूसरे बच्चे की मां बन गई हैं। उन्होंने 29 मार्च को फिर से एक बेटे का स्वागत किया। वहीं, मशहूर बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी का रविवार को निधन हो गया। उनकी ओडिशा-पश्चिम बंगाल सीमा के पास दीघा के तालसारी में डूबने से हुई एक दुर्घटना में मौत हो गई। एक्टर के निधन की खबर ने उनके फैंस, इंडस्ट्री और परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें.. 

सोनम कपूर के घर गूंजी दूसरे बच्चे की किलकारी, पति आनंद आहूजा संग किया बेबी बॉय का स्वागत

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने हाल ही में खुशखबरी सुनाई है। एक्ट्रेस पति आनंद आहूजा के दूसरे बच्चे की मां बन गई हैं। उन्होंने 29 मार्च को फिर से एक बेटे का स्वागत किया। ऐसे में ये कपल अब दो बेटों का पेरेंट्स बन गया है। इस गुड न्यूज के सामने आते ही सोनम और आनंद को लगाता फैंस और सेलेब्स से बधाइयां मिल रही हैं।


राहुल अरुणोदय बनर्जी को खोने से बुरी तरह टूटीं पत्नी प्रियंका सरकार 

मशहूर बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी का रविवार को निधन हो गया। उनकी ओडिशा-पश्चिम बंगाल सीमा के पास दीघा के तालसारी में डूबने से हुई एक दुर्घटना में मौत हो गई। एक्टर के निधन की खबर ने उनके फैंस, इंडस्ट्री और परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। वहीं, राहुल के निधन से उनकी पत्नी प्रियंका सरकार को बुरी तरह तोड़ दिया है। हाल ही में उन्होंने पति को खोने के बाद एक पोस्ट शेयर किया, जिसे पढ़कर हर किसी का दिल पसीज गया। 

 

हनी सिंह के शो में सौंदर्या शर्मा ने किया ताबड़तोड़ डांस, वीडियो देख लोगों ने किया ट्रोल
 
‘बिग बॉस 16’ से चर्चा में आईं सौंदर्या शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका एक वायरल डांस वीडियो है। वायरल हो रहे वीडियो में सौंदर्या शर्मा स्टेज पर हनी सिंह के साथ एनर्जेटिक डांस करती दिखीं। इस वीडियो के देखने के बाद यूजर्स ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया।

जब हम अपने वर्ल्ड टूर पर थे..अमीषा पटेल ने सलमान संग शेयर की थ्रोबैक तस्वीरें 
फिल्म ‘कहो ना प्यार है’ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। भले ही अब वो फिल्मों में नजर नहीं आती, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट्स से फैंस का ध्यान खींचती रहती हैं। अब हाल ही में उन्होंने फैंस के साथ कुछ खास थ्रोबैक तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह सुपरस्टार सलमान खान के साथ नजर आ रही हैं।

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अगर मैं मर जाऊं तो मेरी राख..इस वजह हुआ था जरीन खान हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार 
 
पिछले साल फेमस इंटीरियर डिज़ाइनर सुजैन खान की मां और पूर्व एक्ट्रेस जरीन खान का निधन हो गया था। जरीन खान को खोने से उनकी फैमिली को बड़ा धक्का लगा था। वहीं, जरीनकान के बेटे जायद खान ने हिंदू रीति-रिवाजों से अपनी मां का अंतिम संस्कार किया था। हालांकि, कई लोगों ने उनके मुस्लिम होकर हिंदू रिवाज से जरीन खान की अंतिम रस्में करने पर सवाल उठाए थे। वहीं, अब हाल ही में आलोचना झेलने के बाद जायद खान ने अपनी मां का हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार करने की वजह का खुलासा किया।

 
दूसरी बार नाना बने अनिल कपूर ने जाहिर की अपनी खुशी, कहा- मेरा दिल और भी बड़ा हो गया
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनिल कपूर की खुशी इन दिनों सातवें आसमान पर है। हो भी क्यों न भाई..एक्टर दूसरी बार नाना जो बन गए हैं। हाल ही में उनकी बेटी व एक्ट्रेस सोनम कपूर ने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। ऐसे में अनिल कपूर दूसरी नाना बनने से खुशी से झूम उठे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर खुशी जाहिर की है और बेटी-दामाद को बधाई दी है।


फेमस एक्ट्रेस Mary Beth Hurt का 79 की उम्र में निधन, अल्जाइमर डिसिज से थी ग्रस्त
एंटरटेनमेंट डेस्क.
हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज एक्ट्रेस मैरी बेथ हर्ट का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके जाने से फिल्म जगत में शोक की लहर फैल गई है और फैंस से लेकर कलाकार तक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 

 

चौथे बच्चे के पिता बने एक्टर विवियन डीसेना, तीन बेटियों के बाद घर आया नन्हा शहजादा
 
मनोरंजन जगत से इस वक्त एक के बाद एक गुड न्यूज सामने आ रही है। जहां बीते रविवार एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। वहीं, टीवी के जाने-माने एक्टर विवियन डीसेना भी एक बार फिर से पिता बन गए हैं। हाल ही में उन्होंने बीवी नूरान संग चौथे बच्चे का स्वागत किया है। इस बात की खुशखबरी एक्टर ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी है।

 

प्रकाश राज की मां का निधन, पवन कल्याण ने जताया शोक 

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रकाश राज पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक्टर की मां सुवर्णलता का रविवार सुबह बेंगलुरु स्थित उनके निवास पर निधन हो गया। उसी शाम उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। मां को खोने से एक्टर सदमे में हैं। वहीं, इंडस्ट्री से जुड़े सेलेब्स भी इस क्षति के लिए प्रकाश राज को हिम्मत दे रहे हैं।
 

फैंस की भीड़ में घिरीं IPL मैच देखने पहुंचीं 'धुरंधर' एक्ट्रेस सारा अर्जुन, बेटी को प्रोटेक्ट करते दिखे पापा
 
फिल्म 'धुरंधर' में नजर आने के बाद एक्ट्रेस सारा अर्जुन की पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा हुआ है। फिल्म में सारा की रणवीर सिंह संग केमिस्ट्री को लोगों ने खूब प्यार दिया। इन दिनों एक्ट्रेस 'धुरंधर 2' की सफलता को एंजॉय कर रही हैं। इन सबके बीच हा ही में सारा अर्जुन आईपीएल मैच देखने के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पहुंचीं, जहां फैंस की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उनके पिता राज अर्जुन एक्ट्रेस को प्रोटेक्ट करते नजर आए। 

 

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