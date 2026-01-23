ब्रेस्ट कैंसर के कारण रिमूव करवानी पड़ी एक ब्रेस्ट, बीमारी को मात देने के बाद सिंगर ने शेयर की दिल कचोट देने वाली पोस्ट

. मनोरंजन जगत से कई ऐसे सितारे हैं, जो कैंसर की घातक बीमारी से जूझ चुके हैं और अपनी जर्नी से दूसरो के लिए प्रेरण स्रोत बने। वहीं, ऐसी ही एक सिंगर हैं, जिन्होंने पूरी हिम्मत के साथ कैंसर की लंबी और दर्दनाक लड़ाई लड़ी और फिर ठीक होकर दूसरे के लिए...

मुंबई. मनोरंजन जगत से कई ऐसे सितारे हैं, जो कैंसर की घातक बीमारी से जूझ चुके हैं और अपनी जर्नी से दूसरो के लिए प्रेरण स्रोत बने। वहीं, ऐसी ही एक सिंगर हैं, जिन्होंने पूरी हिम्मत के साथ कैंसर की लंबी और दर्दनाक लड़ाई लड़ी और फिर ठीक होकर दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बनीं। यह सिंगर कोई और नहीं, मोंतेरिया की मशहूर वल्लेनाटो सिंगर एवलिन गोमेज़ हैं, जिन्होंने लंबे समय बाद सोशल मीडिया पर वापसी की और कैंसर से ठीक होने के बाद एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है।

दरअसल, एवलिन गोमेज़ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, जिसके कारण उन्हें अपनी एक ब्रेस्ट रिमूव करवानी पड़ी। अब इस बीमारी से ठीक होने के बाद सिंगर ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनमें वह एक ब्रेस्ट के साथ नजर आ रही हैं।

इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा- मेरी छाती पर मेरे शरीर का सबसे खूबसूरत निशान है। हर बार जब मैं आईने में देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि भगवान आग में मेरे साथ थे और मैं भस्म नहीं हुई। सभी फ्रैक्चर सज़ा नहीं होते, कुछ पछतावे के लिए ज़रूरी आवाज़ होते हैं। आज मैं बस भगवान को धन्यवाद कह सकती हूँ कि उन्होंने मेरे प्लान, मेरी ज़िंदगी का रास्ता और दिशा बदल दी, मुझमें अपना मकसद और अपनी इच्छा पूरी करो।



एवलिन ने भगवान का शुक्रिया करते हुए कहा कि आज वह जो कुछ भी हैं, ईश्वर की कृपा से हैं।

सिंगर का ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया। हालांकि उनका कंटेट सेंसटिव होने के कार पोस्ट से रिमूव कर दिया गया।

