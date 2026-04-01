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हाथों में हाथ डाल पति राज संग नाइट आउट पर निकलीं शिल्पा शेट्टी, बैकलेस ब्लैक मिडी ड्रेस में काटा बवाल

Edited By suman prajapati, Updated: 01 Apr, 2026 01:20 PM

shilpa shetty stepped out for night out with her husband raj kundra

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को सुर्खियों में रहना अच्छे से आता है। कभी वह अपने लुक्स तो कभी काम को लेकर खबरों में रहती हैं। इन सबके बीच हाल ही में उन्हें उनके पति राज कुंद्रा के साथ मुंबई के जुहू इलाके में नाइट आउट के दौरान स्पॉट किया गया, जहां...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को सुर्खियों में रहना अच्छे से आता है। कभी वह अपने लुक्स तो कभी काम को लेकर खबरों में रहती हैं। इन सबके बीच हाल ही में उन्हें उनके पति राज कुंद्रा के साथ मुंबई के जुहू इलाके में नाइट आउट के दौरान स्पॉट किया गया, जहां उनका ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला। अब शिल्पा की नाइट आउट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

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लुक की बात करें तो इस दौरान शिल्पा शेट्टी ब्लैक कलर की स्टाइलिश मिडी ड्रेस में नजर आईं, जो उनके लुक को बेहद क्लासी और एलिगेंट बना रही है।

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उन्होंने अपने बाल खुले रखे थे और मिनिमल मेकअप के साथ अपने लुक को सिंपल लेकिन आकर्षक रखा। हाथ में रेड कलर का लग्जरी हैंडबैग उनके पूरे लुक में एक खास टच जोड़ है। 50 की उम्र में भी उनकी फिटनेस और ग्लो देखकर फैंस के होश उड़ गए।

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वहीं, राज कुंद्रा कैजुअल लुक में नजर आए। उन्होंने ब्लैक टी-शर्ट, डेनिम जींस और स्नीकर्स पहने, जिसमें उनका अंदाज काफी स्मार्ट और कंफर्टेबल लग रहा है। दोनों की जोड़ी साथ में बेहद शानदार लग रही है और उनकी केमिस्ट्री भी देखने लायक है।

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नाइट आउट के दौरान दोनों एक लग्जरी रेड कार में नजर आए, जिसने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनके स्टाइल और फिटनेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

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शिल्पा और राज अक्सर अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करते हैं। राज कुंद्रा कई बार इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए साथ समय बिताना बेहद जरूरी है। उनका मानना है कि जिंदगी की भागदौड़ में भी पार्टनर के लिए समय निकालना चाहिए, ताकि रिश्ते में दूरी न आए।


 

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