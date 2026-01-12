Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिजाब न पहनने पर ट्रोल करने वालों को सना मकबूल का करारा जवाब- 'छोटे कपड़े पहनना मेरी मर्जी, आप लोग..

हिजाब न पहनने पर ट्रोल करने वालों को सना मकबूल का करारा जवाब- 'छोटे कपड़े पहनना मेरी मर्जी, आप लोग..

Edited By suman prajapati, Updated: 12 Jan, 2026 12:00 PM

sana makbul strong reply to those who trolled her for not wearing a hijab

एक्ट्रेस और बिग बॉस ओटीटी 3 की विनर सना मकबूल इस वक्त चर्चा में हैं। दरअसल, हाल ही में सना को हिजाब न पहनने को लेकर ट्रोल किया गया, जिस पस एक्ट्रेस का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने खुलकर इस मामले में जवाब दिया और कहा कि उसकी मर्जी है कि वो हिजाब पहने...

मुंबई. एक्ट्रेस और बिग बॉस ओटीटी 3 की विनर सना मकबूल इस वक्त चर्चा में हैं। दरअसल, हाल ही में सना को हिजाब न पहनने को लेकर ट्रोल किया गया, जिस पस एक्ट्रेस का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने खुलकर इस मामले में जवाब दिया और कहा कि उसकी मर्जी है कि वो हिजाब पहने या न।

 

हाल ही में एक बातचीत में सना मकबूल ने कहा, 'मेरी बड़ी बहन हिजाब पहनती है। मैं हिजाब नहीं पहनती हूं। इसमें गलत क्या है। छोटे कपड़े पहनना मेरी मर्जी है। मैं रास्ते पर स्विमसूट पहनकर निकलूं तो वो भी मेरी मर्जी है। लोग हिजाब न पहनने को लेकर इतना जज क्यों करते हैं। किसी को जज करना, कमेंट करना सही नहीं है।'

 

 

उन्होंने आगे  कहा, 'आप मेरी बहन को बिना हिजाब के कभी नहीं देखोगे। उसे हिजाब पहनना सही लगता है। वो बिना हिजाब के नहीं दिखेगी। वो हाफ स्लीव्स नहीं पहनती है। मेरी एक और बहन है वो भी ऐसे ही रहती है। एक बहन और है जो बिल्कुल अलग है। मैं नहीं पहनती हूं। आप क्यों जज करोगे?'
वर्कफ्रंट पर सना मकबूल

काम की बात करें तो सना ने शो ईशान: सपनों को आवाज दे से करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद वो कितनी मोहब्बत 2 में नजर आईं। फिर उन्हें इस प्यार को क्या नाम दूं?, अर्जुन, आदत से मजबूर, विश, खतरा खतरा खतरा, बिग बॉस ओटीटी 3 जैसे शोज में देखा गया। इससके बाद वह बिग बॉस ओटीटी 3 की विनर भी रह चुकी हैं।

 

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!