Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • राम चरण का जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा सभी को हैरान

राम चरण का जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा सभी को हैरान

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 19 Jan, 2026 05:07 PM

ram charan s amazing body transformation revealed

200 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 20 लाख से ज्यादा लाइक्स के साथ पेड्डी दुनियाभर में फैन्स की फेवरेट बन चुकी है

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 20 लाख से ज्यादा लाइक्स के साथ पेड्डी दुनियाभर में फैन्स की फेवरेट बन चुकी है और 2025 की सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी है।

फिल्म पेड्डी के मेकर्स ने राम चरण की नई तस्वीरें शेयर कर फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में अभिनेता अपने रोल की तैयारी में पूरी मेहनत करते दिख रहे हैं। तस्वीरों में राम चरण बिना शर्ट के वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं, जिससे उनकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का अंदाज़ा लगता है।

तस्वीरें शेयर करते हुए टीम ने कैप्शन लिखा, “हमारा #Peddi पूरी तरह तैयार है 🔥🔥 अगली बड़ी शूटिंग के लिए गियर अप कर रहे हैं ❤‍🔥 #PEDDI का 27 मार्च, 2026 को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़।”

 

और ये भी पढ़े

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by PEDDI (@peddimovie)

राम चरण, जो अपने डेडिकेटेड और इमर्सिव परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, पेड्डी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उनकी इंटेंस लुक और फिजिकल फिटनेस इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही है, जो दिखाती हैं कि उनका किरदार गहराई, डिसिप्लिन और असली ताकत की मांग करता है।

बुच्ची बाबू सना द्वारा लिखी और निर्देशित पेड्डी में राम चरण टाइटल रोल में नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ शिवा राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में हैं। वेंकट सतीश किलारू के प्रोडक्शन हाउस वृद्धि सिनेमाज़ के बैनर तले बनी यह फिल्म, माइथ्री मूवी मेकर्स के सहयोग से तैयार की जा रही है और पेड्डी 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!