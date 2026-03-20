Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मनीष मल्होत्रा की मां का निधन, सरके चुनर सॉन्ग को लेकर नोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी..पढ़ें मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें

मनीष मल्होत्रा की मां का निधन, सरके चुनर सॉन्ग को लेकर नोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी..पढ़ें मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें

Edited By suman prajapati, Updated: 20 Mar, 2026 05:06 PM

nora fatehi to manish malhotra read top stories from entertainment world

फैशन की दुनिया के दिग्गज मनीष मल्होत्रा  के लिए आज का दिन बेहद दुखद है। मशहूर डिजाइनर की मां, सुदर्शन मल्होत्रा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 19 मार्च, 2026 की रात उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। फिल्म ‘केडी: द डेविल’ के गाने ‘सरके चुनर...

मुंबई. फैशन की दुनिया के दिग्गज मनीष मल्होत्रा  के लिए आज का दिन बेहद दुखद है। मशहूर डिजाइनर की मां, सुदर्शन मल्होत्रा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 19 मार्च, 2026 की रात उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। फिल्म ‘केडी: द डेविल’ के गाने ‘सरके चुनर तेरी सरके’ को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक धार्मिक संस्था ‘मुस्लिम पर्सनल दरुल इफ्ता’ ने इस गाने को लेकर नोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी किया है।  तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें...


 

 बॉलीवुड में पसरा मातम! इस फेमस स्टार की मां का निधन, ऐश्वर्या-अभिषेक समेत दुख बांटने पहुंचे फिल्मी सितारे
 फैशन की दुनिया के दिग्गज मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) के लिए आज का दिन बेहद दुखद है। मशहूर डिजाइनर की मां, सुदर्शन मल्होत्रा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मनीष अपनी मां के बेहद करीब थे और अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ अपनी तस्वीरें और भावनात्मक संदेश साझा करते रहते थे। 19 मार्च, 2026 की रात उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली।

 पूरे तीन महीने बाद भारती और हर्ष ने दिखाया अपने छोटे लाडले का चेहरा, गोला के भाई की क्यूटनेस पर दिल हारे फैंस
मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और राइटर-प्रोड्यूसर हर्ष लिंबाचिया इन दिनों अपने दो बेटों संग पेरेंटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। भारती ने अपने छोटे बेटे यशवीर को 19 दिसंबर 2025, को जन्म दिया था, जिसका चेहरा उन्होंने अभी तक फैंस को नहीं दिखाया था, लेकिन लाडले के 3 महीने पूरे होने पर उन्होंने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया। भारती और हर्ष ने यशवीर उर्फ ‘काजू’ के तीन महीने पूरे होने पर उसका क्यूट सा चेहरे दुनिया को दिखा दिया है। कपल ने अपने यूट्यूब व्लॉग के जरिए बेटे काजू का फेस रिवील किया, जिस पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं।

और ये भी पढ़े

'माहौल खराब करने के लिए बनाई..AIMIM नेता वारिस पठान ने ‘धुरंधर 2’ को बताया प्रोपेगेंडा फिल्म 
 आदित्य धर की निर्देशित फिल्म ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और रिलीज के साथ ही इसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ‘धुरंधर 2’ को बॉर्डर 2 से ज्यादा जबरदस्त फिल्म बताया जा रहा है। जहां कई लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं तो कई लोग इस प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। वहीं, अब हाल ही में एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी फिल्म पर अपना रिएक्शन दिया है। 

 भगवा छोड़ ग्लैमरस लुक में फ्रेंड्स संग गोवा पहुंचीं ममता कुलकर्णी, एक्ट्रेस का बदला अंदाज देख फैंस हैरान
महाकुंभ के मेले के दौरान सुर्खियों में आईं 90 के दशक की एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह गोवा में दोस्तों के साथ नजर आ रही हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग उनके बदले हुए अंदाज को लेकर चर्चा कर रहे हैं।
 

‘सरके चुनर तेरी सरके’ गाने को लेकर नोरा फतेही के खिलाफ जारी हुआ फतवा, कहा- यह धार्मिक दृष्टि से गलत है
कन्नड़ फिल्म ‘केडी: द डेविल’ के गाने ‘सरके चुनर तेरी सरके’ को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस गाने में नजर आईं नोरा फतेही और संजय दत्त की वजह से मामला अब धार्मिक और राजनीतिक स्तर तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक धार्मिक संस्था ‘मुस्लिम पर्सनल दरुल इफ्ता’ ने इस गाने को लेकर नोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी किया है। संस्था का कहना है कि गाने के बोल और दृश्य आपत्तिजनक हैं और इस्लामिक शिक्षाओं के खिलाफ जाते हैं।

 
 पति निक संग रोमांटिक ड्राइव पर निकलीं प्रियंका, निक संग एंजॉय किए ‘Passenger Princess’ मूमेंट्स
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस बॉलीवुड और हॉलीवुड इंडस्ट्री के पावर कपल्स में से एक हैं। दोनों अपनी बिजी शेड्यूल के बावजूद भी एक दूसरे संग टाइम स्पैंड करना नहीं भूलते। लगातार फिल्म और म्यूजिक प्रमोशन के साथ-साथ रेड कार्पेट अपीयरेंस में व्यस्त रहने के बाद इस कपल ने हाल ही में सुकून भरे कुछ पल साथ बिताने का फैसला किया और एक राइड पर निकले। इस दौरान का कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

8 घंटे की शिफ्ट के मुद्दे पर दिव्या दत्ता ने दी राय, कहा- किसी एक नियम को सभी पर लागू नहीं किया जा सकता

बॉलीवुड में 8 घंटे की शिफ्ट का मुद्दा कोई नया नही है। पिछले साल से अक्सर इस मुद्दे पर बहस होती रहती हैं। वहीं, हाल ही में अब इस मुद्दे पर एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने इस पूरे विवाद पर संतुलित नजरिया पेश करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता।
 


बिकिनी फोटोज के लिए ट्रोल हुईं आरती सिंह का हेटर्स को मुंहफट जवाब-मेरा शरीर है और कपड़े भी मेरी अपनी पसंद के होंगे

टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह सोशल मीडिया की दुनिया में काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने पति दीपक चौहान संग रोमांटिक और बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। हाल ही में आरती ने अपने थाइलैंड वेकेशन से अपने बिकिनी लुक की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं, लेकिन कई यूजर्स उन्हें इन तस्वीरों के लिए ट्रोल करने लग गए। वहीं, हेटर्स के कमेंट्स से तंग आकर एक्ट्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी और इस ट्रोलिंग का करारा जवाब  दिया है।

 

मनीष मल्होत्रा की मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए करण जौहर, उर्मिला से लेकर रकुल तक ने दी आखिरी विदाई

फैशन इंडस्ट्री के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए यह समय बेहद दुखद है। उनकी मां का हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। आज मुंबई के सांताक्रूज़ स्थित श्मशान घाट में उनकी मां का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे उन्हें अंतिम दर्शन करने पहुंचे और मनीष मल्होत्रा को इस कठिन समय में अपना समर्थन दिया।

 

अर्जुन बिजलानी ने मुंबई में खरीदा आलीशान घर, बीवी और बेटे संग किया गृह प्रवेश
 

अर्जुन बिजलानी टेलीविजन इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने कई सुपरहिट सीरियल्स में अपनी एक्टिंग के दम पर घर-घर में दमदार पहचान बनाई है। वहीं, अब हाल ही में इस एक्टर ने अपनी जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल किया है। अर्जुन ने हाल ही में मुंबई में करोड़ों का आलीशान घर खरीदा है और गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर उन्होंने परिवार के साथ अपने नए घर में प्रवेश किया, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।
 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!