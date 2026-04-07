निखिल सिद्धार्थ 'स्वयंभू' में निभाएंगे महान योद्धा और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट 'कृष्णन रमन' का रोल

जब से इसका टीज़र रिलीज़ हुआ है, 'कार्तिकेय 2' फेम निखिल सिद्धार्थ की आने वाली फिल्मों में 'स्वयंभू' सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक बन गई है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। जब से इसका टीज़र रिलीज़ हुआ है, 'कार्तिकेय 2' फेम निखिल सिद्धार्थ की आने वाली फिल्मों में 'स्वयंभू' सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक बन गई है। अपनी भव्यता, बड़े स्केल और एक दमदार कहानी के साथ, टीज़र ने अपनी सिनेमाई सोच के लिए हर तरफ तारीफें बटोरी हैं। फिल्म को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है, इसी बीच सूत्रों ने एक और रोमांचक अपडेट दिया है कि निखिल सिद्धार्थ इसमें 'कृष्णन रमन' का किरदार निभा रहे हैं, जो भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक योद्धाओं और सैन्य रणनीतिकारों में से एक रहे हैं।

प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने खुलासा किया, "आने वाली फिल्म 'स्वयंभू' में निखिल सिद्धार्थ कृष्णन रमन की भूमिका निभा रहे हैं, जो भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं और युद्ध नीति बनाने वालों में से एक थे। भारत के पहले नौसेना कमांडर और महान राजराज चोल प्रथम के तहत चोल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में कृष्णन रमन का नेतृत्व बहुत अहम था। अपनी बेजोड़ नौसैनिक शक्ति के जरिए, उन्होंने चोल साम्राज्य का जबरदस्त विस्तार किया और इसे एक शक्तिशाली समुद्री महाशक्ति में बदल दिया।"

'स्वयंभू' उनके अनसुने शुरुआती सफर की कहानी दिखाती है। जहाँ सिनेमा अक्सर बड़े सम्राटों की ज़िंदगी को दिखाता रहा है, वहीं यह फिल्म एक आम आदमी की असाधारण कामयाबी पर फोकस करती है। यह एक छोटे से गाँव के लड़के से लेकर साम्राज्य के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुँचने के उनके सफर को दिखाती है, जो आखिरकार एक ऐसी शख्सियत बने जिन्होंने भारत की संस्कृति और विरासत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। एक महान योद्धा के रूप में पहचाने जाने वाले, उन्हें 'मुम्मदी ब्रह्मराय न्योमानम' का प्रतिष्ठित खिताब मिला, जिसका मतलब है "सम्राट का विशेष कमांडर।" पहली बार दर्शक बड़े पर्दे पर उनकी महानता के इस महाकाव्य और अनसुने सफर के गवाह बनेंगे।

भारत के शानदार स्वर्ण युग पर आधारित, इस टीज़र में विरासत, साहस और सांस्कृतिक महत्व से भरपूर कहानी पेश की गई है। कहानी के केंद्र में 'सेंगोल' (राजदंड) का शक्तिशाली प्रतीक है, जो विरासत और सम्मान की गाथा की ओर इशारा करता है। निखिल सिद्धार्थ एक बेहद उग्र और दमदार अवतार में नज़र आ रहे हैं, और टीज़र शानदार विजुअल्स, गहरे ड्रामा और एक्शन से भरा हुआ है।

इस फिल्म ने इंडस्ट्री के बेहतरीन टेक्नीशियन्स और क्रिएटिव लोगों की एक जबरदस्त टीम को साथ लाया है। डायरेक्टर भरत कृष्णमाचारी के निर्देशन में बन रहे इस प्रोजेक्ट में 'KGF' और 'सालार' फेम रवि बसरूर का म्यूजिक है, 'बाहुबली' और 'RRR' के सिनेमैटोग्राफर केके सेंथिल कुमार के शानदार विजुअल्स हैं, और 'बाहुबली' के ही तम्मिराजू ने इसकी एडिटिंग की है, साथ ही कई और दिग्गज कलाकार भी इससे जुड़े हैं। करीब 170 दिनों की लंबी शूटिंग के साथ, यह प्रोजेक्ट हाल के समय के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोडक्शंस में से एक है।

'स्वयंभू' को पिक्सेल स्टूडियोज के भुवन और श्रीकर ने प्रोड्यूस किया है। भारत के समृद्ध इतिहास और अमर गौरव को एक भव्य श्रद्धांजलि के रूप में पेश की गई यह फिल्म, गर्मियों में 2026 में दुनिया भर में रिलीज के लिए तैयार है।