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पैन-इंडिया लेवल पर रिलीज होगी ‘नागबंधम’, फैंस हुए एक्साइटेड

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 26 Mar, 2026 03:17 PM

nagabandham ready for worldwide release

अभिषेक नामा के निर्देशन में बनी फिल्म 'नागबंधम' 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसमें विराट कर्ण, नाभा नतेश, जगपति बाबू और ऋषभ साहनी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। अभिषेक नामा के निर्देशन में बनी फिल्म 'नागबंधम' 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसमें विराट कर्ण, नाभा नतेश, जगपति बाबू और ऋषभ साहनी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

जब से फिल्म 'नागबंधम' का ऐलान हुआ है, यह 2026 की सबसे चर्चित पैन-इंडिया फिल्मों में से एक बन गई है। पौराणिक कथाओं और ड्रामे के अनोखे मेल वाली इस फिल्म में विराट कर्ण, नाभा नतेश, जगपति बाबू और ऋषभ साहनी अहम भूमिकाओं में हैं। दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा है और इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।

​इस बढ़ते क्रेज को देखते हुए, टीम ने अब फिल्म की रिलीज डेट फाइनल कर ली है। 'नागबंधम' 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो एक शानदार विजुअल और बेहतरीन सिनेमाई अनुभव का वादा करती है।

 

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मेकर्स लगातार फिल्म के दिलचस्प कैरेक्टर पोस्टर्स और अपडेट्स जारी करके दर्शकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म का टीज़र भी रिलीज किया है, जो एक रहस्यमयी और जादुई दुनिया की शानदार झलक दिखाता है, जिसे बड़े पर्दे पर उतारने का वादा किया गया है। भव्य पौराणिक तत्वों, बेहतरीन VFX, दमदार बैकग्राउंड स्कोर और किरदारों के असरदार पलों के मेल के साथ, यह टीज़र सिनेमा प्रेमियों के लिए एक शानदार और भव्य विजुअल ट्रीट होने का वादा करता है।

यह फिल्म भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़ी हुई है और हमारे देश के गौरवशाली अतीत और स्वर्ण युग से प्रेरित एक कहानी पर आधारित है। इसके अलावा, यह पौराणिक कथाओं के उन अनछुए पहलुओं को सामने लाती है, जो भारतीय सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिससे दर्शकों को एक अनोखा और दिलचस्प अनुभव मिलने वाला है।

 

 

 

 

 

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'नागबंधम' की कहानी, स्क्रीनप्ले और डायरेक्शन की कमान अभिषेक नामा ने संभाली है। किशोर अन्नपुरेड्डी और निशिता नागिरेड्डी द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म 3 जुलाई, 2026 को पूरे भारत में रिलीज होने के लिए तैयार है।

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