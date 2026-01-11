Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हम दोनों एक हैं..तलाक के बाद इस शख्स के लिए माही विज ने शेयर की अपनी भावनाएं, बेटी तारा ने भी 'अब्बा' कहकर लुटाया प्यार

हम दोनों एक हैं..तलाक के बाद इस शख्स के लिए माही विज ने शेयर की अपनी भावनाएं, बेटी तारा ने भी 'अब्बा' कहकर लुटाया प्यार

Edited By suman prajapati, Updated: 11 Jan, 2026 12:11 PM

mahi vij shared her feelings for this man after divorce with jay bhanushali

टीवी एक्ट्रेस माही विज एक्टर जय भानुशाली संग तलाक के बाद लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कुछ दिनों पहले ही इस फेमस टीवी कपल ने अपनी 15 साल की शादी तोड़ दी, जिसके बाद लोग माही को बुरी तरह ट्रोल भी करते नजर आए। हालांकि, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर...

मुंबई. टीवी एक्ट्रेस माही विज एक्टर जय भानुशाली संग तलाक के बाद लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कुछ दिनों पहले ही इस फेमस टीवी कपल ने अपनी 15 साल की शादी तोड़ दी, जिसके बाद लोग माही को बुरी तरह ट्रोल भी करते नजर आए। हालांकि, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की बोलती बंद करते हुए उन्हें करारा जवाब भी दिया था। इन सब के बीच हाल ही में माही ने एक शख्स पर ढेर सारा प्यार लुटाते हुए एक लंबा-चौड़ा पोस्ट किया, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि, इस पोस्ट करने से पहले ही माही ने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, ताकि उन्हें यूजर्स के हेट कमेंट्स का सामना न करना पड़े।


'तुम मेरा परिवार हो'
माही विज ने अपने इंस्टाग्राम पर एक शख्स के साथ एक फोटो पोस्ट की, जिसमें वह उन्हें केक खिलाती नजर आ रही हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- 'जिस शख्स को मैंने दिल से चुना उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो शख्स जो मेरे बिना बोले ही मेरी बातें सुन लेता है, जो मेरा साथ इसलिए नहीं देता क्योंकि उसे देना है, बल्कि इसलिए देता है क्योंकि वो देना चाहता है। तुम मेरा परिवार हो। तुम्हारे पास मैं सुरक्षित महसूस करती हूं। मेरे हमेशा के साथी हो। तुम सिर्फ मेरे सबसे अच्छे दोस्त ही नहीं, बल्कि मेरा सहारा, मेरी ताकत, मेरा घर हो।'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahhi Vinod Vij (@mahhivij)

और ये भी पढ़े


'हम दोनों एक हैं'
एक्ट्रेस ने कहा- 'तुम्हारे साथ मैं जैसे रहना चाहूं, वैसे रह सकती हूं। फिर चाहे दुखी हूं, खुश हूं, इमोशनल हूं या फिर अधूरी। तुम मुझे हर तरह से अपना लेते हो। मैं प्यार महसूस करती हूं। हां कभी-कभी हम एक-दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। लड़ते हैं. कभी-कभी हम कई दिनों तक बात नहीं करते, लेकिन चुप्पी चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, वो हमेशा एक ही जगह आकर खत्म होती है-हम दोनों के बीच में। क्योंकि हम दोनों ये बात जानते हैं कि नदीम और माही एक हैं।'


'हमारी आत्माएं एक-दूसरे से जुड़ी हैं'
माही ने आगे लिखा, 'हमारी आत्माएं एक-दूसरे से इस कदर जुड़ी हैं जिनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जीवन हमेशा आसान नहीं रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ होने से सब कुछ हल्का, सब मजबूत, सब कुछ बेहतर हो जाता है। जब मैं कमजोर होती हूं, तुम मेरा हाथ थाम लेते हो, जब मैं खुद पर भरोसा करना भूल जाती हूं, तुम मुझ पर विश्वास करते हो और तुम मुझे ऐसे प्यार करते हो जिससे मेरे वो हिस्से भी ठीक हो जाते हैं जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वो टूटे हुए हैं। आई लव यू नदीम, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम कौन हो। बल्कि इसलिए कि तुम मुझे कैसा महसूस कराते हो। तुम मेरे साथ कैसे खड़े रहते हो, तुम मेरे दिल हो,मेरा घर हो, मेरा परिवार हो। आज और हमेशा।'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tara 🌟🧿 (@tarajaymahhi)

बेटी तारा ने भी किया पोस्ट

माही ही नहीं, उनके अलावा उनकी बेटी तारा ने भी नदीम के बर्थडे के  पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने नदीम के संग कई तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में तारा ने लिखा- हैप्पी बर्थडे मेरे अब्बा।
 

 

जय और माही का हुआ तलाक
बता दें, जय भानुशाली की माही विज से मुलाकात एक क्लब में हुई थी। तीन महीने के अंदर माही ने जय की जिंदगी बदल दी। 31 दिसंबर 2009 को जय ने उन्हें प्रपोज किया और 2010 में कपल ने शादी रचा ली। शादी के 9 साल बाद कपल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया जिसका नाम उन्होंने तारा भानुशाली रखा, लेकिन अब शादी के 15 साल बाद ये कपल हमेशा के लिए अलग हो गया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!