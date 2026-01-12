Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 'तुम लोगों पर थूकती हूं..तलाक के बाद करीबी संग नाम जोड़ने पर फूटा माही का गुस्सा, कहा- क्या तुम अपने फ्रेंड्स को लव यू नहीं कहते?

'तुम लोगों पर थूकती हूं..तलाक के बाद करीबी संग नाम जोड़ने पर फूटा माही का गुस्सा, कहा- क्या तुम अपने फ्रेंड्स को लव यू नहीं कहते?

Edited By suman prajapati, Updated: 12 Jan, 2026 11:42 AM

mahhi vij anger erupted after her link ups news after the divorce with jay

टीवी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों एक्टर जय भानुशाली संग 15 साल की शादी टूटने की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। बीते दिनों जय और माही ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने तलाक की घोषणा की थी। वहीं, डिवॉर्स के बाद एक्ट्रेस ने बीते दिन एक...

मुंबई. टीवी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों एक्टर जय भानुशाली संग 15 साल की शादी टूटने की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। बीते दिनों जय और माही ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने तलाक की घोषणा की थी। वहीं, डिवॉर्स के बाद एक्ट्रेस ने बीते दिन एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें वह अपने दोस्त नदीम पर खुलकर प्यार लुटाती नजर आईं थीं और उसके लिए एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया था। यह पोस्ट देखने के बाद लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल करना शुरू कर दिया और कहा गया कि जय के बाद इस इंसान के प्यार में हैं। वहीं, अब तरह-तरह की बातें उठने के बाद माही विज ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए उनकी बोलती बंद की है।

आप लोगों को गंदगी चाहिए
हाल ही में माही विज ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वाडियो शेयर किया, जिसमें वह लोगों की फटकार लगाती हुई कहती दिखीं- 'तो, सबने मुझसे कहा कि इस बारे में बात मत करो, इसे इग्नोर करो और जो लोग इन चीजों के बारे में जानते हैं, मीडिया जो कर रहा है, उस पर बहुत अजीब लग रहा है। सिर्फ इसलिए कि हमने एक-दूसरे के साथ बहुत इज्जत से तलाक लिया है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसे पचा पा रहे हैं। आप लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए, आप लोगों को गंदगी चाहिए। ये सब कैसे हुआ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahhi Vinod Vij (@mahhivij)

और ये भी पढ़े

6 साल से उसके लिए पोस्ट डाल रही हूं 

 

तो,नदीम, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और हमेशा मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहेगा। मैं 6 साल से उसके लिए पोस्ट डाल रही हूं और 6 साल से तारा उसे अब्बा कह रही है। जय और मेरा फैसला था कि वो नदीम को अब्बा कहेगी। अब्बा शब्द को आपने इतना गंदा बना दिया है.एक इंसान किसी चीज से गुजर रहा है। आप लोगों को कर्मा का डर नहीं है। आप लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, आप पर शर्म आती है,आप लोगों पर थूकती हूं।'

  तुम लोगों पर थूकती हूं 

माही विज आगे कहती हैं- 'मैं तुम लोगों पर थूकती हूं कि तुम मेरे और नदीम के बारे में ऐसी बकवास बातें लिख रहे हो, जो सिर्फ मेरी जिंदगी में ही नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए गॉडफादर है। तुम किसी के बारे में इतने बुरे लेवल तक जा सकते हो। क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड्स को आई लव यू नहीं कहते? क्या तुम अपने भाई को आई लव यू नहीं कहते? क्या तुम अपनी बहन को आई लव यू नहीं कहते? या जो कमेंट्स मैं पढ़ रही हूं। उनमें से आधे फेक फॉलोवर्स हैं। मुझे नहीं पता कि ये सब कौन कर रहा है। इस चीज को और खराब करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम लोग बकवास हो। तुम पर शर्म आती है।'
कर्म तुम्हारे सामने आएगा
 
माही यहीं नहीं रुकी, उन्होंने और कहा- 'तुम लोग जो भी गंदगी फैला रहे हो, कर्म तुम्हारे सामने आएगा। कर्म सबके सामने आता है, लेकिन ये तुम्हारे सामने आएगा और यहां सबको भुगतना पड़ता है। सुबह से अब तक, मैं जो कुछ भी झेल रही हूं, अगर मैं इन सब चीजों को देखूं, जय का सबसे अच्छा दोस्त है। जय उसे पूरे दिल से प्यार करता है। वो हमारे पूरे ग्रुप का हिस्सा है और वो हमेशा यहीं रहेगा। मुझे नहीं पता कि कौन सा नेटवर्थ यह करने की कोशिश कर रहा है और जो कोई भी ये कर रहा है, तुम्हारे लिए नरक दूर नहीं है। सच में. तुम पर शर्म आती है। ऐसा बातें लिखने के लिए। ऐस बातें कहने के लिए, एक पवित्र रिश्ते के बारे में। किसी ऐसे इंसान के बारे में जो मेरा दिल है। मेरी आत्मा है। जो मेरा सब कुछ है। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है।'

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!