नहीं रहे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर अभिजीत मजूमदार, कई महीनों से थे बीमार

Edited By suman prajapati, Updated: 25 Jan, 2026 01:40 PM

मुंबई. मनोरंजन जगत से हाल ही में एक दिल तोड़ देने वाली खबर सामने आ रही हैं। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर अभिजीत मजूमदार अब इस दुनिया में नहीं रहे। काफी महीनों से बीमार अभिजीद जिंदगी की जंग हार गए और 25 जनवरी को इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। 54 साल की उम्र में कंपोजर के निधन की खबर से म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है और उनके फैंस भी काफी भावुक नजर आ रहे हैं।
 
अभिजीत मजूमदार कई महीनों से बीमार थे और उनका AIIMS भुवनेश्वर में इलाज चल रहा था, लेकिन लंबे इलाज के बाद भी वो बच नहीं पाए और आज रविवार को इस दुनिया को अलविदा कह गए।

अभिजीत मजूदार की 27 अगस्त, 2025 को अचानक तबीयत बिगड़ी  थी। पहले उन्हें कटक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच में उनके सोडियम लेवल में भारी गिरावट पाई गई। हालत गंभीर होने पर 31 अगस्त को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। इसके बाद ज्यादा सीरियस होने पर उन्हें 4 सितम्बर को AIIMS भुवनेश्वर के इमरजेंसी वार्ड लाया गया। उस समय वे कोमा जैसी स्थिति में थे। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया और फिर वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। 

एम्स के अधिकारियों ने पुष्टि की कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कई विभागों की एक मेडिकल टीम उनकी देखभाल में लगी हुई थी। 21 सितंबर 2025 को उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया था, मगर उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी भी गंभीर हालत में था। इसके चलते उन्हें ICU में ही रखा गया। सितंबर के आखिर में जब थोड़ा सुधार दिखा तो अभिजीत को ICU से बाहर शिफ्ट किया गया था। मगर, उनका इलाज AIIMS में जारी रहा।

इसके बाद अक्तूबर में अभिजीत की सेहत में फिर ढीली हो गई और उन्हें AIIMS में ICU केयर में वापस भेज दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें वेंटिलेटर से हटाया जा रहा था, मगर वे कोमा में थे। उनकी सेहत को लेकर चिंताएं और बढ़ने लगीं।


नवंबर में अभिजीत को लेकर खबरें आईं कि उन्हें स्वास्थ्य सुधार हो रहा है। 31 दिसंबर 2025 को भी बताया गया कि उनकी सेहत में और सुधार हुआ है और वो जल्द ही एम्स से डिस्चार्ज हो सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए और 25 जनवरी को उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली और सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गए।

अभिजीत मजूमदार का करियर
अभिजीत मजूमदार ने अपने तीन दशकों के करियर में 700 से अधिक गाने कंपोज किए थे। उन्होंने न केवल फिल्मों में बल्कि म्यूजिक एलबम्स में भी कई सुपरहिट धुनें दीं। उनका ‘लव स्टोरी’, ‘सिस्टर श्रीदेवी’, ‘गोलमाल लव’, ‘सुंदरगढ़ रा सलमान खान’ और ‘श्रीमान सूरदास’ जैसी फिल्मों का संगीत आज भी लोगों को काफी पसंद आता है।


 

