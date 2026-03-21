Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Dhurandhar 2 Day 2 Collection: 'Dhurandhar: The Revenge' का box office पर जलवा कायम, दो दिन में कमाए 266 करोड़ रुपए

Dhurandhar 2 Day 2 Collection: 'Dhurandhar: The Revenge' का box office पर जलवा कायम, दो दिन में कमाए 266 करोड़ रुपए

Edited By Radhika, Updated: 21 Mar, 2026 05:26 PM

dhurandhar 2 box office 226 crore in 48 hours

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम रखते हुए दूसरे दिन भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। शनिवार को 80.72 करोड़ रुपये की कमाई के साथ ही फिल्म की कुल कमाई का आंकड़ा 200 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। रणवीर सिंह की शानदार प्रस्तुति...

नेशनल डेस्क: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम रखते हुए दूसरे दिन भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। शनिवार को 80.72 करोड़ रुपये की कमाई के साथ ही फिल्म की कुल कमाई का आंकड़ा 200 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। रणवीर सिंह की शानदार प्रस्तुति के साथ आई यह फिल्म पहले ही दिन धमाका कर गई। बुधवार को विशेष प्रस्तुति से 43 करोड़ रुपये की कमाई करने के बाद, बृहस्पतिवार को पहले दिन ही 102.55 करोड़ रुपये की कमाई कर इस फिल्म ने 'बॉक्स ऑफिस' पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरे दिन भी 'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सिलसिला जारी रखा, और 80.72 करोड़ रुपये की कमाई की। कमाई की जानकारी देने वाली वेबसाइट सैकनिलक के अनुसार, फिल्म की दो दिन की कुल कमाई अब 226.27 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। 'धुरंधर: द रिवेंज' और इसकी पहली कड़ी 'धुरंधर' के निर्माता जियो स्टूडियोज ने अभी तक फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। फिल्म की रिलीज से पहले रिकॉर्ड तोड़ अग्रिम बुकिंग हुई थी, जिसमें बुधवार को की गई विशेष प्रस्तुति सहित 15 लाख से अधिक टिकट बिक चुके थे।

PunjabKesari

बॉलीवुड व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि यह जासूसी थ्रिलर अपनी पहली कड़ी 'धुरंधर' की सफलता के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है, जिसने दिसंबर 2025 में रिलीज के बाद दुनियाभर में 1,300 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस बीच, फिल्म निर्माता राकेश रोशन ने आदित्य धर की फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट साझा करते हुए कहा कि धर ने इस फ्रैंचाइजी के साथ "फिल्म निर्माण में एक नया युग" शुरू कर दिया है। रोशन ने कहा कि उन्होंने हाल में 'धुरंधर: द रिवेंज' देखी। फिल्म निर्माता ने शुक्रवार को अपने 'इंस्टाग्राम' पर धर की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि उन्होंने जो फिल्म बनाई है उसका प्रदर्शन "उम्मीद से भी परे" है।

रोशन ने अपने पोस्ट में लिखा, "मैंने अभी आदित्य धर की 'धुरंधर' देखी, और यह हम सभी फिल्म निर्माताओं के लिए एक याद दिलाने वाला पल है कि हमें ठहरकर, सोच-समझकर और नए दृष्टिकोण, जुनून और साहस के साथ सिनेमा को फिर से आकार देना चाहिए, जैसे आदित्य ने 'धुरंधर' के साथ किया है। उन्होंने फिल्म निर्माण में एक नया युग शुरू कर दिया है।" उन्होंने कहा, "इसे किसी चुनौती या खतरे के तौर पर न देखें, बल्कि इसे कहानी कहने और मनोरंजन की दुनिया में एक ताजगी भरी, जरूरी और रोमांचक क्रांति मानें। आदित्य धर ने उम्मीदों से भी कहीं आगे जाकर काम किया है...।'' ज्योति देशपांडे और लोकेश धर द्वारा निर्मित फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' में रणवीर सिंह जसकीरत सिंह रांगी के किरदार में हैं, जो एक जासूस है और पाकिस्तान में हमजा अली मजारी के रूप में अपनी पहचान बनाता है। इस भाग में मजारी के कराची अंडरवर्ल्ड में उभरने की कहानी दिखाई गई है, साथ ही इस राज का भी खुलासा गया है कि मुखौटे के पीछे असली व्यक्ति कौन है। फिल्म में आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज हुई है। 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!