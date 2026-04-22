सेट से वायरल फोटो: Ram Charan और Buchi Babu Sana साथ नजर आए

ग्लोबल स्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। ग्लोबल स्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है। इस फिल्म में जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में हैं, जिससे इस प्रोजेक्ट का वजन और बढ़ गया है। जब से इस फिल्म का एलान हुआ है, फैंस और इंडस्ट्री के बीच इसे लेकर जबरदस्त चर्चा बनी हुई है। हाल ही में, टीम ने 'पेड्डी पहलवान' की एक झलक पेश की, जिसमें राम चरण एक बिल्कुल अलग और दमदार अवतार में नजर आए।

​इस छोटी सी झलक को लोगों का भरपूर प्यार और तारीफें मिल रही हैं। हालिया अपडेट में मेकर्स ने खुलासा किया है कि फिल्म जून में रिलीज होगी, और इसकी सही तारीख का एलान जल्द ही किया जाएगा। फिलहाल टीम पोस्ट-प्रोडक्शन के काम पर ध्यान दे रही है ताकि दर्शकों को सिनेमाघरों में एक बेहतरीन अनुभव मिल सके।

उत्साह को और बढ़ाते हुए, मेकर्स ने अब सेट से एक कैंडिड सेल्फी शेयर की है, जिसमें राम चरण और डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कन्फर्म किया है कि पूरी फिल्म की शूटिंग बस 6 और दिनों में खत्म हो जाएगी, जिससे फिल्म की भव्य रिलीज को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है।

​तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, "मेगा पावर स्टार @AlwaysRamCharan और @buchibabu_sana #Peddi के सेट से पूरी शूटिंग और 6 दिनों में खत्म हो जाएगी 💥💥

इस जून होगी ग्रैंड रिलीज ❤‍🔥

हर नए अपडेट और रिलीज के साथ 'पेड्डी' सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बनती जा रही है। इसके पहले टीजर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था, जिसने इसकी दमदार कहानी की एक झलक दिखाई और आगे के लिए माहौल सेट कर दिया। तब से जो भी कंटेंट सामने आया है, चाहे वो सुपरहिट गाने हों जैसे “चिकीरी चिकीरी” और “राय राय रा रा” या फिर फिल्म के शानदार पोस्टर्स, सबने अपना असर छोड़ा है। हर नई चीज दर्शकों को पेड्डी की दुनिया के और करीब ले जा रही है और लोगों की दिलचस्पी बढ़ा रही है। यह सही मायने में कंटेंट का दम है—सिंपल, सटीक और पावरफुल।

​फिल्म का पहला गाना “चिकीरी चिकीरी” रिलीज होते ही छा गया और ए. आर. रहमान के म्यूजिक के जादू ने सबका दिल जीत लिया। इस ट्रैक ने बहुत जल्दी लोगों के बीच अपनी जगह बना ली और अब तक सभी प्लेटफॉर्म्स पर 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर चुका है, जो फिल्म के साउंडट्रैक को लेकर बढ़ती दीवानगी को दर्शाता है।

​इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए मेकर्स ने दूसरा गाना “राय राय रा रा” रिलीज किया। यह एक हाई-एनर्जी गाना है जिसकी अनोखी कोरियोग्राफी सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गई। यूट्यूब पर इस गाने को पहले ही 61 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जिसने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है।

​बुच्ची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित 'पेड्डी' में राम चरण लीड रोल में हैं, साथ ही शिव राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी नजर आएंगे। वेंकट सतीश किलारु द्वारा उनके बैनर वृद्धि सिनेमाज के तहत और माइथ्री मूवी मेकर्स के सहयोग से बनी यह फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली है।