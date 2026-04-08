Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बिग बॉस मराठी बना महाराष्ट्र का नंबर 1 नॉन-फिक्शन शो, रेटिंग्स में फिर साबित किया अपना दबदबा

बिग बॉस मराठी बना महाराष्ट्र का नंबर 1 नॉन-फिक्शन शो, रेटिंग्स में फिर साबित किया अपना दबदबा

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 08 Apr, 2026 02:03 PM

bigg boss marathi s magic works in maharashtra

बानिजय ग्रुप का हिस्सा, एंडेमोल शाइन इंडिया ने भारत के सबसे सफल इंडिपेंडेंट एंटरटेनमेंट पावरहाउस के रूप में अपनी एक अलग जगह बनाई है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बानिजय ग्रुप का हिस्सा, एंडेमोल शाइन इंडिया ने भारत के सबसे सफल इंडिपेंडेंट एंटरटेनमेंट पावरहाउस के रूप में अपनी एक अलग जगह बनाई है। वे इस सोच के साथ काम करते हैं कि दमदार एंटरटेनमेंट और कहानी कल्चर और पीढ़ियों की सीमाओं को पार कर सकती है। इसी विजन पर चलते हुए, इस स्टूडियो ने दुनिया भर के मशहूर फॉर्मेट्स को इंडियन ऑडियंस के लिए पेश किया है, जिन्होंने सालों तक स्क्रीन्स पर राज किया है, और उन्हें लोकल पसंद और माहौल के हिसाब से ढाला है।

अभी जो खबर सुर्खियों में है, वो ये है कि बिग बॉस मराठी महाराष्ट्र का नंबर 1 नॉन-फिक्शन शो बन गया है और इस हफ्ते के सबसे ज्यादा रेटिंग वाले रियलिटी शो के रूप में चार्ट्स में टॉप पर है। यह कामयाबी इस बात का सबूत है कि शो को दर्शकों से कितना प्यार मिल रहा है, और इससे अलग-अलग भाषाओं में बिग बॉस फ्रेंचाइजी की बरकरार पॉपुलैरिटी और भी मजबूत हो गई है।

इस खबर को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, “एक के बाद एक हर भाषा में टॉप-रेटेड रियलिटी शो तैयार कर रहे हैं। बिग बॉस मराठी के इस रिकॉर्ड-तोड़ सीजन के पीछे होकर हम गर्व महसूस कर रहे हैं। शो: बिग बॉस मराठी”

 

और ये भी पढ़े

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Endemol Shine India (@endemolshineind)

लोकल फॉर्मेट अडैप्टेशन की यह कामयाबी मेकर्स के विजन का एक बड़ा सबूत है। बिग बॉस मराठी रेटिंग्स में लगातार अपना दबदबा बनाए हुए है, जो स्टूडियो की ऐसी दमदार कहानियाँ बनाने की काबिलियत को दिखाता है जो हर तरफ लोगों को पसंद आती हैं।
देश में सबसे बड़े रियलिटी फॉर्मेट्स को लाने की शुरुआत करने वाले इस स्टूडियो ने नॉन-फिक्शन के मामले में बार-बार नए बेंचमार्क सेट किए हैं, और इसके शोज़ ने हर मार्केट में रिकॉर्ड बनाए हैं। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, रितेश देशमुख की होस्टिंग वाला इनका मौजूदा शो 'बिग बॉस मराठी', जो अभी अपने छठे सफल सीजन में है, उसने एक शानदार उपलब्धि हासिल की है।

बानिजय ग्रुप के एशिया लेबल का हिस्सा, एंडेमोल शाइन इंडिया, कंटेंट पावरहाउस बानिजय एंटरटेनमेंट और दीपक धर के बीच 2018 की शुरुआत में हुए एक जॉइंट वेंचर के तौर पर शुरू हुआ था। बनिजय एशिया भारत का लीडिंग इंडिपेंडेंट एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस है, जिसका इंडियन एंटरटेनमेंट की दुनिया में दबदबा है।

पिछले कुछ सालों में, बानिजय एशिया ने 'द नाइट मैनेजर', 'द ट्रायल' (द गुड वाइफ), 'होस्टेजेस', 'मिस्त्री' (द मोंक), 'कॉल माई एजेंट: बॉलीवुड' जैसे कई सुपरहिट स्क्रिप्टेड अडैप्टेशन दिए हैं। साथ ही 'दहन', 'कैंपस बीट्स', 'मत्स्य कांड', 'अनदेखी' और 'त्रिभंगा' जैसे कई सफल ओरिजिनल्स भी बनाए हैं। कंटेंट स्टूडियो के आने वाले शोज़ में 'हाउस एमडी' का इंडियन अडैप्टेशन भी शामिल है।

नॉन-स्क्रिप्टेड के मामले में, बानिजय एशिया 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल', 'राइज एंड फॉल', 'इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स', 'टेम्प्टेशन आइलैंड', 'द कपिल शर्मा शो', 'एमटीवी रोडीज', 'द वॉयस', 'द बिग पिक्चर', 'केस तो बनता है' जैसे ब्लॉकबस्टर टाइटल्स के साथ इस जॉनर को लीड कर रहा है।

एंडेमोल शाइन इंडिया के पास 'बिग बॉस' जैसा विशाल शो है, जिसके 7 भाषाओं में 69 से ज्यादा सीजन हो चुके हैं। इसके अलावा इनके पास 'मास्टरशेफ इंडिया' के 9 सीजन, 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ', 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे शोज़ भी हैं।

वहीं स्क्रिप्टेड फ्रंट पर, इनके पास सुष्मिता सेन स्टारर इंटरनेशनल एमी नॉमिनेटेड शो 'आर्या', 'बॉम्बे बेगम्स', क्रिटिक्स की तारीफ पाने वाली 'ट्रायल बाय फायर' और हाल ही में प्राइम वीडियो के साथ अनाउंस हुआ शो 'राख' है, जिसमें अली फजल और सोनाली बेंद्रे लीड रोल में हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!