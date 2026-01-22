बच्चों जैसी मासूमियत, मिलियन व्यूज़: 70 की उम्र में बुजुर्ग ने बनाया पहला ब्लॉग, इंटरनेट पर हुआ सुपरवायरल

उत्तर प्रदेश के 70 वर्षीय विनोद कुमार ने यह साबित कर दिया है कि सीखने और कुछ नया शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती। जहां आमतौर पर इस उम्र में लोग शांत और सीमित जीवन जीना पसंद करते हैं, वहीं विनोद कुमार ने सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखकर सबको हैरान...

मुंबई. उत्तर प्रदेश के 70 वर्षीय विनोद कुमार ने यह साबित कर दिया है कि सीखने और कुछ नया शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती। जहां आमतौर पर इस उम्र में लोग शांत और सीमित जीवन जीना पसंद करते हैं, वहीं विनोद कुमार ने सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखकर सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने हाल ही में ब्लॉगिंग शुरू की और उनका पहला ही वीडियो महज 48 घंटों में 22.2 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया और नेटिज़न्स ने उन्हें दिल खोलकर प्यार और शुभकामनाएं दीं।



पहली बार बनाया ब्लॉग

अपने पहले वीडियो में विनोद कुमार ने बेहद सादगी से स्वीकार किया कि उन्होंने आज से पहले कभी ब्लॉग नहीं बनाया था। उन्होंने कहा कि उन्हें ब्लॉगिंग के तरीके ठीक से नहीं आते, लेकिन वह सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी यही ईमानदारी और बच्चों जैसी मासूमियत लोगों के दिल को छू गई। बिना किसी बनावट के, सहज अंदाज में कही गई उनकी बातें दर्शकों को बेहद पसंद आईं।

सादगी ने जीता लोगों का दिल

विनोद कुमार ने खुद माना कि वह सोशल मीडिया के शिष्टाचार और तकनीकी पहलुओं को पूरी तरह नहीं जानते। लेकिन उन्होंने पूरे आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ अपनी बात रखी। यही सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनके पहले ही वीडियो को लाखों लोगों ने देखा, शेयर किया और कमेंट बॉक्स में उनके लिए ढेरों दुआएं और शुभकामनाएं लिखीं।

यूजर्स का मिला जबरदस्त प्यार

सोशल मीडिया यूजर्स ने विनोद कुमार की हिम्मत और जज्बे की जमकर तारीफ की। किसी ने उन्हें प्रेरणास्रोत बताया तो किसी ने कहा कि वह यह सिखाते हैं कि खुश रहने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। 48 घंटों में 22 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिलना इस बात का सबूत है कि सच्चाई और सरलता आज भी लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है।

