TVF की 'कोटा फैक्ट्री' के शानदार 7 साल, वो शो जिसने छात्रों के सपनों को हकीकत में जीना सिखाया

2019 में रिलीज हुई 'द वायरल फीवर' (TVF) की 'कोटा फैक्ट्री' बेहतरीन शोज़ में से एक है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 2019 में रिलीज हुई 'द वायरल फीवर' (TVF) की 'कोटा फैक्ट्री' बेहतरीन शोज़ में से एक है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला है। राघव सुब्बू के निर्देशन में बना यह शो सीधे लोगों के दिलों को छू गया और हर नए सीजन के साथ इसकी दीवानगी बढ़ती ही गई। यह शो टीवीएफ की उस काबिलियत का सबूत है कि वे कैसे ऐसी कहानियाँ बुनते हैं जो दर्शकों को अपनी लगती हैं। आज 'कोटा फैक्ट्री' ने शानदार 7 साल पूरे कर लिए हैं, और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह आज भी सबसे पसंदीदा शोज़ में से एक है और पॉप कल्चर पर इसका गहरा असर बरकरार है।

​'कोटा फैक्ट्री' की कहानी राजस्थान के कोटा शहर पर आधारित है, जो अपने कोचिंग सेंटर्स के लिए मशहूर है। यह शो 16 साल के वैभव (मयूर मोरे) की ज़िंदगी को दिखाता है, जो इटारसी से कोटा आता है। इसमें वहां के छात्रों के संघर्ष और वैभव के IIT में दाखिला लेने के लिए JEE परीक्षा क्रैक करने के सफर को दर्शाया गया है। शो की स्टार कास्ट में रंजन राज, आलम खान, जितेंद्र कुमार, रेवती पिल्लई, उर्वी सिंह और एहसास चन्ना शामिल हैं। वैसे तो हर किरदार की अपनी अहमियत है, लेकिन 'जीतू भैया' का किरदार सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ।

​खास बात यह है कि यह भारत की पहली ब्लैक-एंड-व्हाइट वेब सीरीज है। हालांकि इसे कलर में शूट किया गया था, लेकिन बाद में इसे मोनोक्रोम (श्वेत-श्याम) में बदल दिया गया ताकि कोटा में IIT की तैयारी करने वाले छात्रों की बेरंग और संघर्ष भरी ज़िंदगी को महसूस कराया जा सके। 'कोटा फैक्ट्री' को काफी सम्मान भी मिला है, जिसमें बेस्ट ड्रामा, कहानी और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए कई अवॉर्ड्स शामिल हैं। प्रमुख जीतों में 2025 IWM डिजिटल अवार्ड्स में 'मोस्ट पॉपुलर यूथ ड्रामा शो' और 2025 IIFA डिजिटल अवार्ड्स में 'बेस्ट स्टोरी (ओरिजनल)' जैसे नाम शामिल हैं।

​साल 2025 टीवीएफ के लिए कमाल का रहा। 'पंचायत', 'कोटा फैक्ट्री', 'गुल्लक', 'सपने वर्सेस एवरीवन' जैसे शोज़ के नए सीजन्स के साथ उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। साथ ही उन्होंने अवॉर्ड फंक्शन में भी अपनी धाक जमाई और बड़े पुरस्कार अपने नाम किए।

​प्राइम वीडियो प्रेजेंट्स के दौरान भी टीवीएफ ही छाया रहा, जहाँ उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं कीं। चाहे 'Vvan' और 'कॉलेज फेस्ट' जैसी फिल्में हों, 'पिरामिड' और 'वंश' जैसे नए शोज़ हों, या फिर 'एस्पिरेंट्स', 'पंचायत', 'ग्राम चिकित्सालय', 'सपने वर्सेस एवरीवन' और 'संदीप भैया' के मोस्ट-अवेयटेड नए सीजन्स उनकी लिस्ट काफी बड़ी और दिलचस्प थी। वह एक ऐसी शाम थी जिसने टीवीएफ को उस रात का असली विनर बना दिया।