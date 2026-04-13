Asha Bhosle Funeral: संस्कार से पहले सामने आई आशा भोंसले की अंतिम तस्वीर, हमेशा के लिए शांत हुई सुरीली आवाज़

Edited By Radhika, Updated: 13 Apr, 2026 05:13 PM



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Asha Bhosle Funeral: बॉलीवुड की एक सुरीली आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई है। बीते दिन कार्डियक अरेस्ट के चलते गायिका आशा भोंसले का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद से परिवार और फैंस काफी दुखी हैं। कुछ ही पलों में आशा भोंसले का अंतिम संस्कार किया...