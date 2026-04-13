Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Asha Bhosle Funeral: संस्कार से पहले सामने आई आशा भोंसले की अंतिम तस्वीर, हमेशा के लिए शांत हुई सुरीली आवाज़

Asha Bhosle Funeral: संस्कार से पहले सामने आई आशा भोंसले की अंतिम तस्वीर, हमेशा के लिए शांत हुई सुरीली आवाज़

Edited By Radhika, Updated: 13 Apr, 2026 05:13 PM

asha bhosle funeral last picture of asha bhosle surfaced before the last rites

Asha Bhosle Funeral: बॉलीवुड की एक सुरीली आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई है। बीते दिन कार्डियक अरेस्ट के चलते गायिका आशा भोंसले का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद से परिवार और फैंस काफी दुखी हैं। कुछ ही पलों में आशा भोंसले का अंतिम संस्कार किया...

Asha Bhosle Funeral: बॉलीवुड की एक सुरीली आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई है। बीते दिन कार्डियक अरेस्ट के चलते गायिका आशा भोंसले का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद से परिवार और फैंस काफी दुखी हैं। कुछ ही पलों में आशा भोंसले का अंतिम संस्कार किया जाएगा। संस्कार से जुड़ी प्रक्रियाएं शुरु हो चुकी हैं। इसी बीच उनकी एक आखिरी तस्वीर सामने आई है, जोकि फैंस को काफी भावुक करने वाली है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!