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वायआरएफ एंटरटेनमेंट ने टॉप स्ट्रीमिंग कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट सौगता मुखर्जी को हेड ऑफ कंटेंट नियुक्त किया

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 06 Apr, 2026 02:54 PM

yrf entertainment appoints top streaming content strategist saugata

वायआरएफ एंटरटेनमेंट , जो यश राज फिल्म्स का स्ट्रीमिंग विंग है,

नई दिल्ली/टीम डिजिटल।  वायआरएफ एंटरटेनमेंट , जो यश राज फिल्म्स का स्ट्रीमिंग विंग है, ने भारत के शीर्ष कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट्स में से एक सौगता मुखर्जी को हेड ऑफ कंटेंट के रूप में नियुक्त किया है। वायआरएफ एंटरटेनमेंट अब तक द रोमांटिक्स , द रेलवे मेन और मंडला मर्डर्स जैसे ग्लोबल हिट प्रोजेक्ट्स बना चुका है और अब फिल्मों और सीरीज के लिए सौरगाता को शामिल किया गया है। सौगता सीधे  वायआरएफ के सीईओ अक्षय विधानी को रिपोर्ट करेंगे।

वायआरएफ के सीईओ अक्षय विधानी ने कहा, “मुझे बेहद खुशी है कि हम एक ऐसे क्रिएटिव थॉट लीडर का स्वागत कर रहे हैं, जिन्होंने लगातार इस बात की सीमाओं को आगे बढ़ाया है कि दर्शक कंटेंट से कैसे जुड़ते हैं और जो पिछले दो दशकों से ट्रांसफॉर्मेटिव बदलावों के अग्रणी रहे हैं। ऐसे समय में जब स्ट्रीमिंग स्थानीय और वैश्विक मनोरंजन परिदृश्य को नए सिरे से परिभाषित कर रही है,  सौगता की क्रिएटिव समझ और स्ट्रैटेजिक स्पष्टता उन्हें वायआरएफ एंटरटेनमेंट के अगले चरण के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। एक कंपनी के रूप में, हम भारत को दुनिया के सामने पेश करने में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि अच्छी कहानियां भौगोलिक सीमाओं से परे होती हैं। सौरगाता की समझ के साथ, हमें उम्मीद है कि हम वैश्विक दर्शकों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करेंगे, साथ ही साहसी और अनोखे स्थानीय कंटेंट और प्रतिभाओं में निवेश जारी रखेंगे।”

योगेंद्र मोगरे शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेंगे और वायआरएफ एंटरटेनमेंट में प्रोडक्शन का नेतृत्व करेंगे। वे सौरगाता और अक्षय के साथ मिलकर आगामी कंटेंट लाइनअप तैयार करेंगे।

 सौगता हाल ही में सोनी लिव में हेड ऑफ कंटेंट और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने प्लेटफॉर्म की कंटेंट स्ट्रैटेजी, कमिशनिंग और विभिन्न जॉनर और भाषाओं में ओरिजिनल प्रोग्रामिंग का नेतृत्व किया।

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उनके कार्यकाल के दौरान, सोनी लिव भारत के प्रमुख प्रीमियम स्ट्रीमिंग ब्रांड्स में से एक बन गया, जिसमें स्कॅम 1992,महारानी , राकेट बॉयज़ , गुल्लक और फ्रीडम एट मिडनाइट जैसे प्रभावशाली ओरिजिनल्स शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स ने मिलकर 100 से अधिक प्रमुख इंडस्ट्री अवॉर्ड्स जीते। सौगता के दो प्रोजेक्ट्स — आर्या (हॉटस्टार के लिए) और रॉकेट बॉयज (सोनी लिव के लिए) — इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में नामांकित हुए।

सोनी लिव  से पहले,  सौगता ने  एचबीओ मैक्स के भारत में लॉन्च का नेतृत्व किया और हॉटस्टार (अब जिओ हॉटस्टार ) की लीडरशिप टीम के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जिसने इसे सब्सक्राइबर संख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक बनाया।

उनका व्यापक अनुभव प्लेटफॉर्म लॉन्च, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कंटेंट मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी और तेजी से बदलते मीडिया इकोसिस्टम में हाई-परफॉर्मेंस क्रिएटिव टीम्स के निर्माण तक फैला हुआ है।

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