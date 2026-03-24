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तमिलनाडु में ‘धुरंधर: द रिवेंज’ पर लगेगी रोक? बैन की मांग को लेकर दायर हुई याचिका

Edited By suman prajapati, Updated: 24 Mar, 2026 12:05 PM

will dhurandhar 2 face a ban in tamil nadu petition filed demanding a ban

स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर यह फिल्म अब कानूनी विवादों में भी घिरती नजर आ रही है। खबरों के मुताबिक, मद्रास हाई कोर्ट में इस फिल्म की तमिलनाडु में रिलीज पर रोक लगाने की मांग...

मुंबई. स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर यह फिल्म अब कानूनी विवादों में भी घिरती नजर आ रही है। खबरों के मुताबिक, मद्रास हाई कोर्ट में इस फिल्म की तमिलनाडु में रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक तत्काल याचिका पेश की गई है।

चुनावी आचार संहिता का हवाला

रिपोर्ट्स के अनुसार, एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन के समक्ष यह दलील दी कि फिल्म की कहानी राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी है। ऐसे में, राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान इसकी रिलीज आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर सकती है। तमिलनाडु में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते फिल्म की रिलीज का समय विवाद का कारण बन गया है।

अदालत ने क्या कहा?

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हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को औपचारिक रूप से रिट याचिका दायर करने और उसके बाद जल्द सुनवाई की मांग करने का निर्देश दिया है। फिलहाल फिल्म की रिलीज पर रोक लगेगी या नहीं, इसका अंतिम फैसला अदालत की सुनवाई के बाद ही सामने आएगा।

 
फिल्म की कहानी और किरदार

‘धुरंधर: द रिवेंज’ की कहानी कराची के लियारी इलाके की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसे गैंगवार और आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। फिल्म में काल्पनिक कहानी के साथ कुछ वास्तविक घटनाओं की झलक भी दिखाई गई है, जैसे कंधार विमान अपहरण, 2001 का संसद हमला और 26/11 मुंबई हमले।

फिल्म में रणवीर सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो जसकीरत सिंह रंगी से हमजा अली मजारी बनने तक के सफर को दर्शाती है। उनके अलावा फिल्म में अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त और राकेश बेदी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। दर्शकों की ओर से फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और खासतौर पर एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है।
 

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