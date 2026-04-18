विजय देवरकोंडा की नई फिल्म का ऐलान, ग्लोबल स्केल पर बनेगा अनोखा सिनेमाई यूनिवर्स

दक्षिण भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडा एक बार फिर बड़े पर्दे पर कुछ अलग और भव्य लेकर आने की तैयारी में हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दक्षिण भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडा एक बार फिर बड़े पर्दे पर कुछ अलग और भव्य लेकर आने की तैयारी में हैं। उनकी अगली फिल्म का आधिकारिक ऐलान हो चुका है, जिसे निर्देशक Shauryuv बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह का विज़न और स्केल सामने आया है, उससे साफ है कि यह फिल्म सिर्फ एक सामान्य रिलीज नहीं, बल्कि ग्लोबल सिनेमा की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है।

फिल्म का अनाउंसमेंट पोस्टर पहले ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। पोस्टर में विजय देवरकोंडा एक दमदार और अनदेखे अवतार में नजर आ रहे हैं। वह लोहे की जंजीरों से बंधे चार कुत्तों के साथ आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, जबकि उनके पीछे कई लोग चलते हुए दिखते हैं। यह विजुअल एक तरह की शक्ति, संघर्ष और नेतृत्व का प्रतीक लगता है। खास बात यह है कि यह लुक उनके अब तक के करियर से बिल्कुल अलग है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि इस फिल्म में उनका किरदार काफी गहराई और तीव्रता लिए होगा।

इस प्रोजेक्ट की एक और खासियत है ‘ड्रीम कलेक्टिव’, जिसे दुनिया भर के बेहतरीन क्रिएटिव और टेक्निकल टैलेंट का समूह बताया जा रहा है। फिल्म के निर्माताओं के अनुसार, इस टीम का हर सदस्य अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है और सभी को बेहद सोच-समझकर चुना गया है। यह पहल भारतीय सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास मानी जा रही है।

फिल्म की थीम को और मजबूत बनाने के लिए ‘That’s a Roar’ नाम से एक थीम सॉन्ग भी जारी किया गया है। यह गीत जीवन में आने वाली कठिनाइयों, असफलताओं और संघर्षों के बावजूद हार न मानने की प्रेरणा देता है। गीत का संदेश यह है कि असली ताकत नाम या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि हर हाल में आगे बढ़ने की जिद में होती है। यह फिल्म की कहानी और भावनात्मक टोन को दर्शाने का एक प्रभावशाली माध्यम भी माना जा रहा है।

कहानी की बात करें तो यह फिल्म एक पैरेलल माइथोलॉजिकल यूनिवर्स में सेट है। यह दुनिया प्राचीनता का एहसास तो कराती है, लेकिन पूरी तरह काल्पनिक और नई है। फिल्म पौराणिक कथाओं से प्रेरित जरूर है, लेकिन उनकी सीमाओं में बंधी नहीं है। इस तरह का वर्ल्ड-बिल्डिंग कॉन्सेप्ट भारतीय सिनेमा में कम ही देखने को मिलता है, जिससे इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है।

तकनीकी स्तर पर भी यह फिल्म बेहद मजबूत नजर आती है। इसमें कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ शामिल हैं। सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी Alejandro Martínez संभाल रहे हैं, जो ‘हाउस ऑफ द ड्रैगन’ और ‘फॉलआउट’ जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे हैं। वहीं विजुअल इफेक्ट्स के लिए Eric Durst को शामिल किया गया है, जिन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। प्रोडक्शन डिजाइन का जिम्मा Suresh Selvarajan के पास है, जो भव्य सेट्स और विजुअल दुनिया बनाने के लिए जाने जाते हैं।

संगीत की कमान Hesham Abdul Wahab ने संभाली है, जिनकी रचनाएं अपनी भावनात्मक गहराई के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा एडिटिंग और कॉस्ट्यूम डिजाइन में भी अनुभवी पेशेवरों को शामिल किया गया है, जिससे फिल्म के हर पहलू को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की कोशिश की जा रही है।

निर्देशक शौर्ययुव, जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म ‘हाय नन्ना’ से दर्शकों का दिल जीता था, इस बार एक बिल्कुल अलग और बड़े कैनवास पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म उनके निर्देशन करियर में एक नया अध्याय साबित हो सकती है। वहीं विजय देवरकोंडा के लिए भी यह प्रोजेक्ट बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वह हमेशा से अलग और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं चुनने के लिए जाने जाते हैं।

कुल मिलाकर, यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक महत्वाकांक्षी और प्रयोगात्मक कदम के रूप में देखी जा रही है। बड़े स्केल, इंटरनेशनल टैलेंट और अनोखे कॉन्सेप्ट के साथ यह प्रोजेक्ट दर्शकों के बीच पहले ही उत्सुकता पैदा कर चुका है। अब देखना होगा कि रिलीज के बाद यह फिल्म अपनी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है और क्या यह सच में ग्लोबल सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना पाती है।