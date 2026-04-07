अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए बर्थडे ट्रीट: कल हटेगा 'AA22xA6' के टाइटल पोस्टर से पर्दा

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 07 Apr, 2026 01:47 PM
अल्लू अर्जुन यकीनन इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग देश के बाहर दुनिया भर में फैली हुई है।
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। अल्लू अर्जुन यकीनन इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग देश के बाहर दुनिया भर में फैली हुई है। उनका औरा, प्रेजेंस और एक्टिंग बेमिसाल है। फैंस सुपरस्टार के हर अपडेट और रिलीज का बेसब्री से इंतजार करते हैं, और उनके हर प्रोजेक्ट का जबरदस्त बज होता है। उनकी अगली फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर है, और सोशल मीडिया पर अभी से काफी चर्चा और अटकलें शुरू हो गई हैं।
अपने फैंस को सरप्राइज देने के लिए मशहूर, अल्लू अर्जुन कल अपने जन्मदिन पर एक बड़ा ट्रीट देने वाले हैं। उनकी अगली बड़ी फिल्म, जिसका नाम अभी 'AA22xA6' रखा गया है और जिसे एटली डायरेक्ट कर रहे हैं, उसके टाइटल पोस्टर का खुलासा इन सेलिब्रेशन्स के हिस्से के रूप में किया जाएगा।
मेकर्स, सन पिक्चर्स ने एक दिलचस्प पोस्टर शेयर किया है जिसमें एक भेड़िये जैसा डरावना हाथ और नुकीले नाखून काली रात के बैकड्रॉप पर ड्रामेटिक अंदाज़ में उभर रहे हैं। यह इंटेंस विजुअल एक पावरफुल तमाशे की टोन सेट करता है, जिससे कल सुबह 11 बजे होने वाले बड़े खुलासे के लिए एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है।
पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, “तैयार हो जाइए धमाके के लिए 💥 टाइटल पोस्टर - कल सुबह 11 बजे @alluarjun @Atlee_dir
@deepikapadukone #AA22xA6”
इस अपडेट के साथ, AA22xA6 को लेकर चर्चा अब अपने चरम पर पहुँच गई है। एक हाई-ऑक्टेन एक्शन एंटरटेनर मानी जा रही इस फिल्म में अल्लू अर्जुन एक ऐसे इंटेंस अवतार में नज़र आएंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया, जहाँ सुपरस्टार का एक बिल्कुल नया और पावर-पैक रूप देखने को मिलेगा। वो फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ दिखेंगे, जो फीमेल लीड का रोल निभा रही हैं। दुनिया भर के दर्शक और फैंस अब टाइटल पोस्टर के खुलासे और आगे के अपडेट्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इस बहुप्रतीक्षित सिनेमाई तमाशे को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है।