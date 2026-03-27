थाई स्लिट रेड ड्रेस में शहनाज ने बढ़ाया इंटरनेट का टेम्परेचर, हाथ में गुलाब लिए दिखाई कातिलाना अदाएं

Edited By suman prajapati, Updated: 27 Mar, 2026 05:43 PM

टीवी शो बिग बॉस 13 से करियर की सफल शुरुआत करने वाली शहनाज़ गिल आज इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन गई हैं। अपनी अदा और लुक से शहनाज को सुर्खियों में रहना अच्छे से आता है। वहीं, हाल ही में इस हसीना ने सोशल मीडिया पर अपनी हॉट तस्वीरें शेयर कर तहलका मचा...

मुंबई. टीवी शो बिग बॉस 13 से करियर की सफल शुरुआत करने वाली शहनाज़ गिल आज इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन गई हैं। अपनी अदा और लुक से शहनाज को सुर्खियों में रहना अच्छे से आता है। वहीं, हाल ही में इस हसीना ने सोशल मीडिया पर अपनी हॉट तस्वीरें शेयर कर तहलका मचा दिया है। उनकी ये तस्वीरें इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गई हैं।

इन तस्वीरों में शहनाज गिल रेड कलर के गाउन में नजर आ रही हैं। उनका आउटफिट वन-शोल्डर डिजाइन का है, जिसमें मिडरिफ पर कॉर्सेट डिटेलिंग दी गई है, जो उनके लुक को बेहद बोल्ड और एलिगेंट बना रही है।

गाउन में थाई-हाई स्लिट और हल्की ट्रेल भी है, जिसने उनके पूरे लुक में ग्लैमर का तड़का लगाया।

शहनाज़ ने अपने आउटफिट को टेंजरिन हील्स के साथ पेयर किया। एक्सेसरीज़ में उन्होंने गोल्डन बैंगल्स और रिंग्स पहनीं, जिससे उनका लुक सटल लेकिन स्टाइलिश बना रहा।



हाथ में गुलाब का फूल लेकर शहनाज कैमरे के सामने कातिलाना पोज दे रही हैं और अपने लुक से फैंस को दीवाना बना रही हैं।





काम की बात करें तो शहनाज हाल ही में ‘इक्क कुड़ी’ में नजर आई थीं, जिसे उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किया था। आने वाले समय में वह ‘सिंह वर्सेज कौर 2’ में गिप्पी ग्रेवाल के साथ दिखाई देंगी।

