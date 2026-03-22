Dhurandhar 2 Box Office Collection : रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 3 दिनों में ₹501 करोड़ का छुआ आंकड़ा

Edited By Mehak, Updated: 22 Mar, 2026 01:01 PM

रणवीर सिंह की फिल्म ‘Dhurandhar 2’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने सिर्फ तीन दिनों में ही 501 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है, जो इसे एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित करता है। देश और विदेश दोनों जगह फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल...

बाॅलीवुड डेस्क : आदित्य धर की फिल्म Dhurandhar: The Revenge बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है और दर्शकों से इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। स्पाई थ्रिलर इस समय अपनी कमाई को लेकर चर्चा में बनी हुई है और हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है।

तीसरे दिन की कमाई में बड़ा उछाल

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने तीसरे दिन यानी शनिवार को भारत में लगभग ₹113 करोड़ की नेट कमाई की। यह पहले दो दिनों की तुलना में एक बड़ा उछाल है, जिससे फिल्म की कुल घरेलू कमाई और भी मजबूत हो गई है। तीन दिनों (पेड प्रीव्यू को छोड़कर) में फिल्म ने करीब ₹296.27 करोड़ की नेट कमाई कर ली है।

पहले तीन दिनों का कलेक्शन इस प्रकार रहा:

गुरुवार : ₹102.55 करोड़

शुक्रवार : ₹80.72 करोड़

शनिवार : ₹113 करोड़

कुल : ₹296.27 करोड़

वर्ल्डवाइड परफॉर्मेंस भी शानदार

फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। Dhurandhar: The Revenge ने वैश्विक स्तर पर ₹500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। विदेशी बाजारों से फिल्म ने लगभग ₹96.50 करोड़ की कमाई की है, जिससे इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब ₹501.04 करोड़ तक पहुंच गया है। यह फिल्म को साल की सबसे बड़ी हिट्स में शामिल कर रहा है।

नॉर्थ अमेरिका में जबरदस्त क्रेज

फिल्म को खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका (अमेरिका और कनाडा) में बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहां फिल्म को भारतीय फिल्मों में सबसे बड़े रिलीज में से एक मिला है, जहां इसे लगभग 4,405 शो में प्रदर्शित किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, तीसरे दिन के लिए स्पॉट बुकिंग शुरू होने से पहले ही 2 लाख से ज्यादा टिकट एडवांस में बिक चुके थे। इससे लगभग ₹23.70 करोड़ की एडवांस कमाई हुई है, जो फिल्म की लोकप्रियता को दर्शाती है।

एक दिन में रिकॉर्ड बनाने की ओर

ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि फिल्म नॉर्थ अमेरिका में एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनने की ओर बढ़ रही है। दर्शकों की भारी भीड़ और एडवांस बुकिंग से साफ है कि फिल्म की पकड़ अभी मजबूत बनी हुई है।

आगे का ट्रेंड

फिलहाल Dhurandhar: The Revenge की रफ्तार को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसकी कमाई और बढ़ सकती है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा, तो यह फिल्म आने वाले समय में और कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है।