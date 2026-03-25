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सफेद कुर्ते में विजय वर्मा का स्वैग, ‘What The Matka?!’ बना ट्रेंड

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 25 Mar, 2026 03:46 PM

people holding pots are seen everywhere vijay verma knows what s goin on

मुंबई में कुछ अनसुनी और अनकही चीजें सामने आ रही हैं, और पूरा शहर अपनी नजरें इससे हटा नहीं पा रहा है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। मुंबई में कुछ अनसुनी और अनकही चीजें सामने आ रही हैं, और पूरा शहर अपनी नजरें इससे हटा नहीं पा रहा है। शहर के सबसे प्रतिष्ठित ठिकानों पर - मरीन ड्राइव से लेकर एशियाटिक लाइब्रेरी तक, पुराने ईरानी कैफे, और क्रॉफर्ड मार्केट की घुमावदार गलियों तक; सिर पर मटका रखे रहस्यमयी लोग पूरे शहर में देखे जा रहे हैं। मुंबई इन खामोश, मटका थामे आकृतियों की मेजबानी कर रहा है जो आते हैं, ठहरते हैं, और बिना एक शब्द कहे चले जाते हैं, अपने पीछे सिर्फ उन लोगों की जिज्ञासा छोड़ जाते हैं जो उन्हें देखते हैं। मटका, जो कभी इस शहर के एक पूरे दौर की खामोश धड़कन हुआ करता था, अचानक फिर से हर जगह दिखने लगा है। जिससे सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है: व्हाट द मटका?!

रहस्य को और बढ़ाते हुए, अब विजय वर्मा भी कई जगहों पर देखे जा रहे हैं, जहाँ वे सफेद कुर्ते और सफेद धोती के साथ मूंछों वाले लुक में टशन के साथ पोज देते नज़र आ रहे हैं और उनके हाथ में ताश की गड्डी दिखाई दे रही है। ये दिलचस्प विजुअल्स बार-बार सामने आ रहे हैं और ये 'मटका मेन' एक तारीख की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसने पूरे शहर को एक पहेली में उलझा दिया है। 

कुछ बड़ा आने वाला है, और ऐसा लग रहा है कि 'मटका किंग' ने अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अपनी चालें सही चलते हुए, विजय वर्मा शायद जल्द ही दुनिया को इसका जवाब देने वाले हैं। बस देखते रहिए, अगली चाल उन्हीं की है।

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