इरफान खान से तुलना पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोले – “उनकी जगह कोई नहीं ले सकता”

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 16 Mar, 2026 01:33 PM
अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने दिवंगत अभिनेता इरफ़ान खान से होने वाली लगातार तुलना..
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने दिवंगत अभिनेता इरफ़ान खान से होने वाली लगातार तुलना और कुछ प्रशंसकों के इस विश्वास पर प्रतिक्रिया दी है कि वह भारतीय सिनेमा में उनके जाने से बनी कमी को पूरा कर सकते हैं। अपने साफ़-साफ़ और आत्ममंथन भरे जवाबों के लिए जाने जाने वाले नवाज़ुद्दीन ने स्पष्ट किया कि सिनेमा में उनकी यात्रा बहुत व्यक्तिगत है और किसी की जगह लेने के बारे में नहीं है।
हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान अभिनेता ने इस सुझाव पर प्रतिक्रिया दी कि वह इरफ़ान खान की कमी को भर सकते हैं। नवाज़ुद्दीन ने विनम्रता के साथ इस विचार को खारिज करते हुए कहा कि उनका ध्यान हमेशा एक अभिनेता के रूप में खुद को विकसित करने पर रहा है, न कि किसी और की जगह लेने पर।
“मैं खुद को भरने आया हूँ। मैं किसी भी अभिनेता की कमी को भरना नहीं चाहता,” उन्होंने कहा। “मुझमें बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं। मैं अपने भीतर की उस कमी को भरना चाहता हूँ। यह मेरी निजी यात्रा है। मैं यहाँ किसी के लिए नहीं आया हूँ। मैं वही करना चाहता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ।”
अभिनेता ने यह भी ज़ोर देकर कहा कि किरदारों के माध्यम से आत्म-खोज और विकास ही उनकी असली प्रेरणा है। उनके अनुसार हर कलाकार को दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने भीतर झांकना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा, “मुझे पता है कि मुझमें कई कमज़ोरियाँ हैं और मैं उन्हें किरदारों के जरिये समझना और दूर करना चाहता हूं। यही मेरा ध्यान है। भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है — आपको उसी पर ध्यान देना चाहिए। आपको दूसरे अभिनेताओं की ओर देखने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर बहुत कुछ है, आपको बस उसे खोजने की जरूरत है।”
नवाज़ुद्दीन का यह बयान उस सोच को दर्शाता है जिसने उनके करियर को परिभाषित किया है। वर्षों में उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और गैंग्स ऑफ वासेपुर, द लंचबॉक्स और बदलापुर जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय के ज़रिये यह साबित किया है कि परंपरागत ढाँचे से अलग अभिनेता भी आलोचकों की सराहना और दर्शकों का प्यार दोनों हासिल कर सकते हैं।
काम के मोर्चे पर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के पास कई दिलचस्प परियोजनाएँ आने वाली हैं। इनमें अदालत आधारित नाटक सेक्शन 108, अंतरराष्ट्रीय चोरी-रोमांच कथा द ग्रेट एस्केप फरार और बहुप्रतीक्षित अगली कड़ी तुम्बाड़ 2 शामिल हैं, जिसे लेकर प्रशंसकों के बीच पहले से ही काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है।