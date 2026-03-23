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  • 8 एकड़ में फैलेगा 'तुम्बाड 2' का खौफ, विनायक की वापसी के लिए मुंबई में बनाया जा रहा विशाल सेट

8 एकड़ में फैलेगा 'तुम्बाड 2' का खौफ, विनायक की वापसी के लिए मुंबई में बनाया जा रहा विशाल सेट

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 23 Mar, 2026 06:12 PM

mumbai is gearing up for tumbad 2 hastar s return will be even grander

'तुम्बाड' के साथ सोहम शाह ने वाकई सिनेमा की दुनिया में एक मास्टरपीस बनाया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 'तुम्बाड' के साथ सोहम शाह ने वाकई सिनेमा की दुनिया में एक मास्टरपीस बनाया है। जहाँ इस फिल्म ने एक 'कल्ट क्लासिक' पहचान बनाई और इसे हिंदी की सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्मों में गिना जाता है, वहीं 2024 में इसके दोबारा रिलीज होने पर इसने इतिहास रच दिया और यह दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली री-रिलीज फिल्म बन गई। तभी से दर्शक 'तुम्बाड 2' का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और सोहम शाह के इसके अनाउंसमेंट ने लोगों की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है।

​अब, 'तुम्बाड 2' के प्रोडक्शन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि इस बार मेकर्स इसे और भी बड़े और भव्य लेवल पर ले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, फिल्म के पहले शेड्यूल के लिए मुंबई में एक विशाल और पूरी की पूरी 'सिटी' (शहर) का सेट तैयार किया जा रहा है।

एक इंडिपेंडेंट सोर्स के मुताबिक, "फिल्म के लिए मुंबई में 7-8 एकड़ का एक विशाल सेट तैयार किया जा रहा है। यह एक पूरी की पूरी सिटी (शहर) होगी, जिसे फिल्म के पहले शेड्यूल के लिए बनाया जा रहा है। फिल्म की कहानी या इसके ट्रीटमेंट के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि सोहम शाह अपने पुराने रोल में वापस नजर आएंगे।" सोर्स ने यह भी बताया कि यह सीक्वल पहले पार्ट के मुकाबले काफी बड़े स्केल और विजन के साथ तैयार किया जा रहा है।

​'सोहम शाह फिल्म्स' और 'पेन स्टूडियोज' के सहयोग से बनने वाली यह फिल्म इस साल के अंत तक फ्लोर पर जाएगी। 'तुम्बाड 2' को एक्टर-प्रोड्यूसर सोहम शाह लीड कर रहे हैं, जिसमें दिग्गज प्रोड्यूसर डॉ. जयंतीलाल गडा की कंपनी 'पेन स्टूडियोज' भी शामिल है। बता दें कि पेन स्टूडियोज 'RRR' और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को सपोर्ट करने के लिए जानी जाती है।

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