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पेल ब्लू गाउन में Kendall Jenner में फ्लॉन्ट किया सिल्म फिगर, ग्लैमरस लुक से बनाया सबको दीवाना

Edited By suman prajapati, Updated: 18 Mar, 2026 04:08 PM

kendall jenner looks glamorous in a pale blue gown

हॉलीवुड सुपरमॉडल Kendall Jenner हाल ही में बेवर्ली हिल्स में आयोजित वैनिटी फेयर ऑस्कर पार्टी में अपने शानदार अंदाज से सबका ध्यान खींचती नजर आईं। उन्होंने इस दौरान Chanel का पेल ब्लू गाउन पहना, जिसमें वह बेहद ग्लैमरस और एलिगेंट लग रही थीं। इस खास...

एंटरटेनमेंट डेस्क. हॉलीवुड सुपरमॉडल Kendall Jenner हाल ही में बेवर्ली हिल्स में आयोजित वैनिटी फेयर ऑस्कर पार्टी में अपने शानदार अंदाज से सबका ध्यान खींचती नजर आईं। उन्होंने इस दौरान Chanel का पेल ब्लू गाउन पहना, जिसमें वह बेहद ग्लैमरस और एलिगेंट लग रही थीं। इस खास मौके की उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

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तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पेल ब्लू गाउन में केंडल जेनर का स्लिम फिगर देखने को मिल रहा है। इसके साथ उन्होंने मिनिमल मेकअप किया है और बालों को खुले रखा है।

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गाउन के साथ हाई हील्स पहनकर केंडल ने अपने लुक को कंप्लीट किया है और सबको अपना दीवाना बना रही हैं।

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ऑस्कर नाइट में केंडल जेनर की मौजूदगी खास रही, क्योंकि उन्हें उनके नए L'Oreal कमर्शियल में भी देखा गया। यह विज्ञापन फिल्म The Devil Wears Prada 2 के प्रमोशन के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें Anne Hathaway और Meryl Streep मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाली हैं।

 

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