‘भोला’ को लेकर विवादों में घिरे अजय देवगन, फिल्म के खिलाफ ‘कैथी’ के मेकर्स ने किया कोर्ट का रुख

Edited By suman prajapati, Updated: 27 Mar, 2026 05:15 PM

एक्टर अजय देवगन की फिल्म ‘भोला’ को लेकर एक नया कानूनी विवाद सामने आया है। तमिल फिल्म ‘कैथी’ के निर्माताओं ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और फिल्म के रीमेक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

मुंबई. एक्टर अजय देवगन की फिल्म ‘भोला’ को लेकर एक नया कानूनी विवाद सामने आया है। तमिल फिल्म ‘कैथी’ के निर्माताओं ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और फिल्म के रीमेक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

क्या है पूरा विवाद?

रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘कैथी’ के प्रोडक्शन हाउस का कहना है कि हिंदी रीमेक ‘भोला’ ने उन्हें दिए गए अधिकारों की सीमाओं का पालन नहीं किया। उनका आरोप है कि फिल्म की कहानी और प्रस्तुति में ऐसे बदलाव किए गए, जो मूल समझौते के दायरे से बाहर हैं। निर्माताओं का कहना है कि एडैप्टेशन से जुड़े नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जिससे उनके बौद्धिक संपदा अधिकार प्रभावित हुए हैं।

एग्रीमेंट और कानूनी प्रक्रिया

बताया जा रहा है कि इस मामले की शुरुआत फरवरी 2020 में एक समझौते से हुई थी, जिसमें रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी शामिल थी। इसके बाद 29 मार्च 2023 को रिलायंस एंटरटेनमेंट और ‘कैथी’ के निर्माताओं के बीच हिंदी रीमेक के लिए एक औपचारिक एग्रीमेंट साइन किया गया।

हालांकि, बाद में प्रोडक्शन हाउस ने दावा किया कि अनुबंध की शर्तों का सही तरीके से पालन नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो समझौता स्वतः समाप्त माना जाएगा और सभी अधिकार वापस उनके पास आ जाएंगे।

‘भोला’ और ‘कैथी’ का कनेक्शन

अजय देवगन द्वारा निर्देशित और स्टारर ‘भोला’ को आधिकारिक तौर पर 2019 की तमिल फिल्म ‘कैथी’ का हिंदी रीमेक माना जाता है। मूल फिल्म में एक्टर कार्थी मुख्य भूमिका में थे और इसका निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया था। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने अतीत से निकलकर अपनी बेटी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान वह अपराध और कानून से जुड़ी खतरनाक परिस्थितियों में फंस जाता है।

कोर्ट में की गई मांग

22 मार्च 2026 को इस मामले में एक कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मुकदमा दायर किया गया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया है कि ‘भोला’ से जुड़े सभी व्यावसायिक गतिविधियों—जैसे वितरण, प्रसारण और स्ट्रीमिंग—पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही, रिलायंस एंटरटेनमेंट, अजय देवगन फिल्म्स, टी-सीरीज, ज़ी सिनेमा और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी इस मामले में शामिल किया गया है।



अब इस मामले में अंतिम फैसला कोर्ट की सुनवाई के बाद ही आएगा।