जूनियर NTR ने वर्कआउट फोटो शेयर कर दिखाया अपना पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 13 Apr, 2026 04:08 PM
NTR भारतीय सिनेमा के उन सबसे बड़े सितारों में से एक हैं जिन्हें न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है।
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। NTR भारतीय सिनेमा के उन सबसे बड़े सितारों में से एक हैं जिन्हें न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। अपनी दमदार परफॉर्मेंस और गजब के समर्पण के लिए मशहूर NTR ने सालों से अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग बनाई है। उनकी आने वाली फिल्म 'NTRNeel', जो दिग्गज फिल्ममेकर प्रशांत नील के साथ उनका पहला कोलैबोरेशन है, ने अभी से काफी शोर मचा दिया है। इस फिल्म के जरिए भारतीय सिनेमा की दो सबसे बड़ी ताकते एक साथ आ रही हैं।
जैसे-जैसे फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ रहा है, NTR ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। इस तस्वीर में वह वर्कआउट सेशन के दौरान अपनी शानदार बैक और बाइसेप्स दिखाते नज़र आ रहे हैं, जिसे देख फैंस उनके ट्रांसफॉर्मेशन के दीवाने हो गए हैं। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक दिलचस्प कैप्शन भी लिखा है, जो इशारा कर रहा है कि 'NTRNeel' के साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है।
तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "जितनी ज्यादा खामोशी होगी... उतना ही जोरदार धमाका होने वाला है। ⚡🔥"
#NTRNeel @jrntr
View this post on Instagram
A post shared by #NTRNeel (@ntrneelfilm)
'NTRNeel' को प्रशांत नील की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म माना जा रहा है, जो पर्दे पर एक शानदार सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है। 'KGF' और 'सालार' जैसी एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद, फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रशांत नील अब आगे क्या नया लेकर आएंगे। इस एक्साइटमेंट को और बढ़ाता है उनका 'मैन ऑफ द मासेस' जूनियर NTR के साथ हाथ मिलाना, जो इस मेल को भारतीय सिनेमा के सबसे शक्तिशाली कोलैबोरेशन्स में से एक बनाता है।
अपनी घोषणा के बाद से ही इस फिल्म ने जबरदस्त चर्चा बटोरी है और फैंस हर छोटी-बड़ी अपडेट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जब दो इतने बड़े नाम एक साथ आ रहे हों, तो ज़ाहिर है कि 'NTRNeel' साल की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन गई है। दर्शक यह देखने के लिए बेताब हैं कि यह मेगा कोलैबोरेशन बड़े पर्दे पर क्या जादू बिखेरता है।