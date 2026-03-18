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जैकलीन फर्नांडिस ने गंगा में विसर्जित की मां की अस्थियां, साल बाद विसर्जन करने के पीछे ये रही वजह

Edited By suman prajapati, Updated: 18 Mar, 2026 11:03 AM

jacqueline fernandez immerses mother s ashes in the ganga

एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मां किम फर्नांडिस का पिछले साल निधन हो गया था। मां को खोने से एक्ट्रेस बुरी तरह टूट गई थीं और अब तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई हैं। इसी बीच, हाल ही में जैकलीन 15 मार्च को अपने पिता एलरॉय फर्नांडिस के साथ काशी पहुंची थीं,...

मुंबई. एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मां किम फर्नांडिस का पिछले साल निधन हो गया था। मां को खोने से एक्ट्रेस बुरी तरह टूट गई थीं और अब तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई हैं। इसी बीच, हाल ही में जैकलीन 15 मार्च को अपने पिता एलरॉय फर्नांडिस के साथ काशी पहुंची थीं, जहां उन्होंने करीब साल बाद अपनी मां की अस्थियों को विसर्जित किया।


पिता संग काशी पहुंच कर जैकलीन फर्नांडिस ने गंगा में अपनी मां किम की अस्थियां विसर्जित कीं। इस दौरान वह पूरे विधि-विधान से पूजा भी करती दिखाई दीं।

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रिपोर्ट के मुताबिक, जैकलीन फर्नांडिस करीब डेढ़ घंटे तक बनारस रुकी रहीं। वह अपने पिता के संग नाव से गंगा के बीच पहुंची और मां की अस्थियों को विसर्जित किया।

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एक्ट्रेस ने अपनी मां की अस्थियां साल बाद विसर्जित की, क्योंकि वह चाहती थीं कि उनकी मां की अस्थि विसर्जन का काम शांतिपूर्ण ढंग से हो।


एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें सनातन धर्म बहुत पसंद है। इसी वजह से काशी में आकर उन्होंने मां की अस्थियां विसर्जित की। 

 
बता दें, श्रीलंका में जन्मीं जैकलीन फर्नांडिस की मांकिम को 24 मार्च 2025 को हार्ट स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट करवाया गया। हालांकि, 13 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद वह 6 अप्रैल को इस दुनिया से अलविदा कह गई थीं।
 

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