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न्यूड कलर की मिनी ड्रेस में Emily Ratajkowski का स्टाइलिश लुक, नाइट आउट की तस्वीरें वायरल

Edited By suman prajapati, Updated: 26 Mar, 2026 05:53 PM

emily ratajkowsk stylish look in mini dress during night out

मॉडल और एक्ट्रेस एमिली रताजकोव्स्की एक बार फिर अपने स्टाइलिश अंदाज से सुर्खियों में आ गईं। हाल ही में लॉस एंजेलिस में बाहर निकलते हुए उन्होंने ऐसा ग्लैमरस लुक दिखाया कि हर किसी की नजरें उन पर टिक गईं।

लॉस एंजेलिस. मॉडल और एक्ट्रेस एमिली रताजकोव्स्की एक बार फिर अपने स्टाइलिश अंदाज से सुर्खियों में आ गईं। हाल ही में लॉस एंजेलिस में बाहर निकलते हुए उन्होंने ऐसा ग्लैमरस लुक दिखाया कि हर किसी की नजरें उन पर टिक गईं।

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34 वर्षीय एमिली ने इस मौके पर न्यूड कलर की मिनी ड्रेस पहनी, जो उनके टोंड लेग्स को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही है। इस ड्रेस के साथ उन्होंने मैचिंग न्यूड हील्स पहनीं, जो उनके पूरे लुक को और भी एलिगेंट बना रही है।

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उन्होंने अपने आउटफिट को ब्लैक पर्स के साथ एक्सेसराइज किया, जो उनके लुक में एक परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट जोड़ रहा है।

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एमिली ने अपने मेकअप को सटल लेकिन आकर्षक रखा। आंखों को खास तौर पर हाइलाइट करने के लिए उन्होंने ब्लैक आईलाइनर का इस्तेमाल किया, जिससे उनका लुक और ज्यादा ड्रामेटिक नजर आया।

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रात के दौरान एमिली को Cymbiotika और Ulta Beauty के लॉन्च इवेंट में भी देखा गया, जो The Lillian में आयोजित हुआ था। इस खास मौके पर उन्होंने रेड कार्पेट पर अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए।
 

 

 

 

 

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