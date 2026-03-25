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'लाखों KISS भेज रहा हूं..अपने बर्थडे पर महाठग सुकेश ने जैकलीन के नाम लिखा लव लेटर, इस बात के लिए मांगी माफी

Edited By suman prajapati, Updated: 25 Mar, 2026 05:23 PM

conman sukesh chandershekhar pens a love letter to jacqueline fernandez

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में कैद महाठग सुकेश चंद्रशेखर का एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के लिए प्यार जग जाहिर है। वो अक्सर जेल से चिट्ठियां लिखकर एक्ट्रेस के प्रति प्यार जाहिर करता रहता है और कई दफा जैकलीन को महंगे गिफ्ट भी दे चुका है। वहीं, हाल ही...

मुंबई. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में कैद महाठग सुकेश चंद्रशेखर का एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के लिए प्यार जग जाहिर है। वो अक्सर जेल से चिट्ठियां लिखकर एक्ट्रेस के प्रति प्यार जाहिर करता रहता है और कई दफा जैकलीन को महंगे गिफ्ट भी दे चुका है। वहीं, हाल ही में अपने बर्थडे पर सुकेश चंद्रशेखर ने फिर से जैकलीन के नाम एक लव लेटर लिखा है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है।
 

अपने लव लेटर ने सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा, “जैकी शेखर फॉरएवर…मेरी बेबी गर्ल जैकी, आज मेरे जन्मदिन पर, सब कुछ अधूरा सा लग रहा है। क्योंकि वो एक इंसान, जो मेरी ज़िंदगी के हर पल को मायने देता है, वो मेरे पास नहीं है- तुम। जिस दिन लोग शोर, तोहफों और हंसी के साथ जश्न मनाते हैं- आज मुझे सिर्फ तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। मुझे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा मेरे पास होना याद आ रहा है। आज तुम मुझे जिस तरह देखती, वो भी याद आ रहा है। इस दिन, जो मेरे लिए खास होना चाहिए था, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूं- जिस तरह तुम इस दिन को मेरे लिए जादुई बना देती थीं…और वो वादा कि हम एक-दूसरे के खास दिन साथ मिलकर उम्रभर मनाएंगे। आज इस दूरी से मैं तुम्हें लाखों उड़ते हुए किस भेज रहा हूं, जिनमें मेरा सारा प्यार, मेरी तड़प और मेरे आंसू शामिल हैं।”

 

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पत्र में सुकेश ने आगे लिखा- “अपनी बेबी, ज़िंदगी हमें एक ऐसे तूफान से गुज़ार रही है, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। एक ऐसा तूफान, जिसमें सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि तुम भी मेरी लड़ाइयों की वजह से उलझ गई और इसके लिए मेरे दिल में हर दिन एक अपराधबोध रहता है, लेकिन इन सबके बावजूद- अदालतों, अफरा-तफरी और इस दूरी के पार, एक सच्चाई कभी नहीं बदली। तुम मेरी सबसे बड़ी नेमत हो। सिर्फ प्यार में नहीं, बल्कि ज़िंदगी में भी।”

 

 


सुकेश का लेटर यहीं खत्म नहीं हुआ, उसने आगे और लिखा- “आज, अपने इस खास दिन पर, मैंने कुछ ऐसा किया है जो मैंने पहले कभी नहीं किया। हमेशा की तरह महंगे और दिखावटी तोहफों की जगह, जो मैं तुम्हें और खुद को दिया करता था, मैंने खुद को एक हमेशा रहने वाला तोहफा दिया- तुम्हारी तरफ से…मैंने किसी को पेरिस भेजा- हमारा पसंदीदा शहर, प्यार और फूलों का शहर और खूबसूरत डेबिली फुटब्रिज पर। अब एक लव लॉक है, जिस पर हमारे नाम लिखे हैं- ‘शेखर और जैकी’, जो हम एक-दूसरे को बुलाते हैं। वो लॉक हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, पेरिस के आसमान के नीचे उसकी चाबी? वो सीन नदी में फेंक दी गई है, जो उस पुल के नीचे बहती है। वो कभी खोली नहीं जा सकती। बिल्कुल मेरे दिल की तरह, जो अब कभी किसी और के लिए नहीं खुलेगा- सिर्फ तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए।”

 

सुकेश ने कहा- “ये शायद छोटा लगे, खासकर उन बड़े और भव्य चीज़ों के मुकाबले जो मैंने पहले किए हैं, लेकिन ये दिखावे के बारे में नहीं है, ये उस प्यार के बारे में है जो टूटने से इनकार करता है, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, लोग हंस सकते हैं और कह सकते हैं ‘बस इतना ही?’ लेकिन बेबी, ये छोटा सा ताला अरबों की कीमत रखता है। कोई केस, कोई दूरी, कोई तूफान उस चीज़ को नहीं तोड़ सकता, जिसे मैंने आज उस पुल पर सील कर दिया है। और यही मेरा जन्मदिन का तोहफा है- खुद के लिए और हमारे लिए। मेरी आंखें नम हैं, जब मैं ये लिख रहा हूं। बेबी, मुझे पता है मेरी कानूनी उलझनों ने तुमसे तुम्हारी शांति और मुस्कान छीन ली। मुझे माफ कर दो। सब ठीक हो जाएगा, सच की जीत होगी।

आखिर ने महाठग ने लिखा- जैसे ही ये केस खत्म होगा, बहुत जल्द, मैं तुम्हारे पास दौड़कर आऊंगा और तुम्हारे हर आंसू को हंसी में बदल दूंगा। एक बार फिर मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हें जो दर्द सहना पड़ा उसके लिए। दुनिया कुछ भी कहे, वक्त कुछ भी करे, ‘मैं हमेशा तुम्हें ही चुनूंगा’, क्योंकि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूं। बेबी, मुझे उम्मीद है तुम मेरा प्यार महसूस कर रही हो। मुझे उम्मीद है तुम्हें याद है हम क्या हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तुम हो। मैं तुम्हें पागलों की तरह मिस कर रहा हूं, मेरी बेबी। मैं लड़ रहा हूं और मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो, हमेशा के लिए. मेरी हर सांस, हर आंसू और दिल की हर धड़कन के साथ, तुम्हारा हमेशा के लिए…तुम्हारा बेबी बॉय, सुकेश. लव यू, मेरी बोम्मा, मेरी जैकी, मेरी शक्ति.” 

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