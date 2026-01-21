एआर रहमान के सपोर्ट में आए बच्चे, कहा-'लोगों के पास भगवत गीता, कुरान पढ़ने का समय नहीं, लेकिन गाली देने का..

बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार एआर रहमान पिछले कुछ दिनों से अपने एक बयान को लेकर खूब ट्रोल हो रहे हैं। आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक उनके स्टेटमेंट की निंदा करते नजर आए थे। विवाद बढ़ने के बाद ए आर रहमान माफी भी मांगते नजर आए थे। वहीं, इस मामले में ए आर...

मुंबई. बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार एआर रहमान पिछले कुछ दिनों से अपने एक बयान को लेकर खूब ट्रोल हो रहे हैं। आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक उनके स्टेटमेंट की निंदा करते नजर आए थे। विवाद बढ़ने के बाद ए आर रहमान माफी भी मांगते नजर आए थे। वहीं, इस मामले में ए आर रहमान के बच्चे उनके सपोर्ट में आए हैं और पोस्ट शेयर कर अपने पिता का समर्थन दिखाया है।

एआर रहमान की बेटी रहीमा ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'इनके पास भगवत गीता, कुरान और बाइबिल पढ़ने का भी समय नहीं है। ये पवित्र ग्रंथ प्यार, शांति, अनुशासन और सच्चाई सिखाते हैं, लेकिन इन लोगों के पास एक-दूसरे से बहस करने, मज़ाक उड़ाने, भड़काने, गाली देने और अनादर करने के लिए दुनियाभर का समय है।'

आगे उन्होंने लिखा, 'ये धर्म नहीं है। ये अंधी सोसायटी, अधूरी शिक्षा, जहरीली राजनीति और खराब परवरिश ने बनाया है। एक ऐसी जनरेशन जो इंसानियत से ज्यादा नफरत के प्रति वफादार है।'



वहीं, बेटे अमीन ने अपने पिता को सपोर्ट करते हुए लिखा- ए आर रहमान ने कितनी बार देश को गर्व करने का मौका दिया है।

क्या बोले थे एआर रहमान?

म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने हाल ही में एक्टर विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ को लेकर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने इसे समाज को बांटने वाली फिल्म बताया था। साथ ही कहा था कि पिछले 8 सालों में उन्हें बॉलीवुड में काम भी कम मिला है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई थी।