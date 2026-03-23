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पिता बने 'गजनी' प्रोड्यूसर मधु मंटेना, 'The 50' के विनर बने शिव ठाकरे..पढ़ें मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें

Edited By suman prajapati, Updated: 23 Mar, 2026 05:47 PM

big news producer madhu mantena becomes a father shiv thakare wins the 50

बॉलीवुड इंडस्ट्री से हाल ही में एक खुशखबरी सामने आई है।   फिल्म गजनी के प्रोड्यूसर मधु मंटेना और ईरा त्रिवेदी के घर बच्चे की किलकारी गूंजी है। ईरा ने एक प्यारे से बेबी को जन्म दिया है। वहीं, शिव ठाकरे ने पॉपुलर रियलिटी शो The 50 की ट्रॉफी अपने नाम...

मुंबई. बॉलीवुड इंडस्ट्री से हाल ही में एक खुशखबरी सामने आई है।   फिल्म गजनी के प्रोड्यूसर मधु मंटेना और ईरा त्रिवेदी के घर बच्चे की किलकारी गूंजी है। ईरा ने एक प्यारे से बेबी को जन्म दिया है। वहीं, शिव ठाकरे ने पॉपुलर रियलिटी शो The 50 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और इसके साथ लाखों की प्राइज मनी भी जीती है। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें..

 

 
'गजनी' प्रोड्यूसर मधु मंटेना के घर गूंजी बच्चे की किलकारी, पत्नी ईरा त्रिवेदी संग खास अंदाज में दी गुड न्यूज
मुंबई. बॉलीवुड इंडस्ट्री से हाल ही में एक खुशखबरी सामने आई है।   फिल्म गजनी के प्रोड्यूसर मधु मंटेना और ईरा त्रिवेदी के घर बच्चे की किलकारी गूंजी है। ईरा ने एक प्यारे से बेबी को जन्म दिया है। यह खुशखबरी कपल ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की है।
 

'The 50' के विनर बने शिव ठाकरे, फैन को दी सारी प्राइज मनी

शिव ठाकरे की फैंस के बीच काफी पॉपुलैरिटी है। उन्होंने एमटीवी रोडीज़ राइजिंग, बिग बॉस मराठी और बिग बॉस 16 जैसे रियलिटी शो के जरिए लोगों के बीच अपनी खासी पहचान बनाई है। वहीं, अब एक बार फिर शिव ठाकरे का नाम चर्चा में है। उन्होंने हाल ही में पॉपुलर रियलिटी शो The 50 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और इसके साथ लाखों की प्राइज मनी भी जीती है।
 
'धुरंधर 2' को लेकर सिख समुदाय में आक्रोश, धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में रणवीर सिंह और आदित्य धर के खिलाफ FIR

19 मार्च को रिलीज हुई 'धुरंधर 2' को जहां दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है, वहीं इसके कुछ सीन्स के चलते फिल्म स्टार कानूनी पचड़े में घिरते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में एक सीन पर सिख समुदाय ने आपत्ति जातई है और मुंबई के मुलुंड में फिल्म मेकर और एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उन पर सिख समुदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है।


गोद भराई में दुल्हन की तरह सजीं प्रेग्नेंट दिव्यांका त्रिपाठी, दोस्तों और पति संग की जमकर मस्ती, देखें बेबी शॉवर की तस्वीरें
टीवी कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। एक्ट्रेस शादी के पूरे 10 साल बाद अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगी, जिसे लेकर उनकी फैमिली और फैंस काफी एक्साइटेड है। दिव्यांका ने बीते दिनों खुद एक इंटरव्यू में अपनी प्रेग्नेंसी की पुष्टि की थी। वहीं, अब हाल ही में एक्ट्रेस का बेबी शॉवर होस्ट किया गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं।

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मुझे इस फिल्म पर बहुत गर्व..जया प्रदा ने की रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' की तारीफ, लोगों से भी की देखने की अपील
रणवीर सिंह की हालिया रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म को दर्शकों के पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं। फैंस के साथ कई सेलेब्स भी धुरंधर 2 की तारीफ कर चुके हैं। वहीं, अब हाल ही में एक्ट्रेस जया प्रदा ने भी फिल्म देखी और इसकी जमकर तारीफ की।
 
धर्मेंद्र के निधन के 4 महीने बाद सामने आई पहली पत्नी प्रकाश कौर की तस्वीर, बेटे सनी देओल ने जाहिर किए जज्बात

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद उनका परिवार गहरे शोक में है। बॉलीवुड के ‘हीमैन’ कहे जाने वाले इस एक्टर ने 24 नवंबर 2025 को अंतिम सांस ली थी। उनके निधन से उनका पूरा परिवार टूट गया था। वहीं, अब करीब चार महीने बाद धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने मां प्रकाश कौर के साथ एक भावुक तस्वीर शेयर की, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस को सुकून दे रही है।
 
रद्द होगा नोरा फतेही का वर्क परमिट? 10 वकीलों के ग्रुप ने की एक्ट्रेस को भारत से डिपोर्ट करने की मांग
कन्नड़ फिल्म केडी डेविल के गाने सरके चुनर तेरी सरके को लेकर  एक्ट्रेस नोरा फतेही की मुश्‍क‍िलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि, यह गाना अब यूट्यूब से हटा लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी नोरा विवादों का सामना कर रही हैं। वहीं, अब खबर है कि 10 वकीलों के एक ग्रुप ने गृह मंत्रालय से संपर्क किया है और नोरा फतेही का वर्क परमिट रद्द करने की मांग की है। 
 
मांग में सिंदूर, माथे पर बड़ी बिंदी..साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं सोनाक्षी सिन्हा 

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बॉलीवुड के उन कपल्स में शामिल हैं, जिन्होंने प्यार के लिए धर्म और जाति की सीमाओं को पीछे छोड़ दिया। यही वजह है कि फैंस को हर त्योहार पर इस जोड़ी की झलक का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार ईद के मौके पर भी दोनों ने अपने खास अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया। जहीर इकबाल ने अपने सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जो देखते ही देखते वायरल हो गईं। 

 

लगातार शूटिंग के बीच अली फज़ल ने काम से लिया छोटा ब्रेक 

बॉलीवुड फेमस एक्टर अली फज़ल इन दिनों बंटवारा 1947 और लस्ट सिरीज़ 3 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर  काम कर रहे हैं, जिससे वे अलग-अलग जॉनर और प्लेटफॉर्म्स में लगातार व्यस्त हैं। इतने व्यस्त शेड्यूल के बीच अब हाल ही में अली कुछ समय के लिए काम से दूरी बनाने और आराम करने का फैसला किया है। 
 

 

धुरंधर: द रिवेंज देख सुपरस्टार नागार्जुन का हिला दिमाग, तारीफ करते हुए बोले- सभी कलाकारों को बड़ा सलाम
19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ खूब धमाल मचा रही है। फैंस से लेकर सेलेब्स तक इस फिम्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी बीच अब इस लिस्ट में साउथ स्टार नागार्जुन का नाम भी शामिल हो गया है। नागार्जुन ने हाल ही में ‘धुरंधर: द रिवेंज’ देखी और सोशल मीडिया पर इसकी खुलकर तारीफ की।

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