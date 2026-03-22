दोस्तों संग वेस्ट हॉलीवुड में डिनर पर स्पॉट हुईं बेला हदीद, ऑरेंज टॉप और ब्लू डेनिम में दिखीं स्लिम फिट

Edited By suman prajapati, Updated: 22 Mar, 2026 06:16 PM
एक्ट्रेस बेला हदीद एक बार फिर अपने स्टाइलिश अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्हें वेस्ट हॉलीवुड में अपने करीबी दोस्तों के साथ डिनर के लिए जाते हुए स्पॉट किया गया, जहां उनका लुक हर किसी का ध्यान खींच रहा था। अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया...
एंटरटेनमेंट डेस्क. एक्ट्रेस बेला हदीद एक बार फिर अपने स्टाइलिश अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्हें वेस्ट हॉलीवुड में अपने करीबी दोस्तों के साथ डिनर के लिए जाते हुए स्पॉट किया गया, जहां उनका लुक हर किसी का ध्यान खींच रहा था। अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।
लुक की बात करें तो इस दौरान बेला हदीद ने एक स्लीवलेस ऑरेंज टॉप पहना, जो उनके फिट फ्रेम पर पूरी तरह फिट बैठ रहा था।
फ्रंट-ज़िप डिटेल वाला यह टॉप उनके लुक को मॉडर्न और ट्रेंडी बना रहा था। उन्होंने इस टॉप को ब्लू जींस के साथ पेयर किया, जो एक कैजुअल लेकिन स्टाइलिश वाइब दे रहा था। इसके साथ उन्होंने डार्क ब्राउन क्लोज-टो हील्स पहनीं, जिससे उनका पूरा लुक और भी एलिगेंट नजर आया।
एक्सेसरीज की बात करें तो उन्होंने गोल्ड इयररिंग्स, एक ब्रेसलेट और कुछ स्टेटमेंट रिंग्स पहनी, जो उनके पूरे लुक को कंप्लीट कर रही थीं।
इस दौरान बेला एक प्राइवेट और एक्सक्लूसिव मेंबर्स-ओनली क्लब में डिनर के लिए पहुंची थीं, जहां उन्होंने अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताया।