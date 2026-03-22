Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • दोस्तों संग वेस्ट हॉलीवुड में डिनर पर स्पॉट हुईं बेला हदीद, ऑरेंज टॉप और ब्लू डेनिम में दिखीं स्लिम फिट

दोस्तों संग वेस्ट हॉलीवुड में डिनर पर स्पॉट हुईं बेला हदीद, ऑरेंज टॉप और ब्लू डेनिम में दिखीं स्लिम फिट

Edited By suman prajapati, Updated: 22 Mar, 2026 06:16 PM

bella hadid spotted having dinner with friends in west hollywood

एक्ट्रेस बेला हदीद एक बार फिर अपने स्टाइलिश अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्हें वेस्ट हॉलीवुड में अपने करीबी दोस्तों के साथ डिनर के लिए जाते हुए स्पॉट किया गया, जहां उनका लुक हर किसी का ध्यान खींच रहा था। अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया...

एंटरटेनमेंट डेस्क. एक्ट्रेस बेला हदीद एक बार फिर अपने स्टाइलिश अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्हें वेस्ट हॉलीवुड में अपने करीबी दोस्तों के साथ डिनर के लिए जाते हुए स्पॉट किया गया, जहां उनका लुक हर किसी का ध्यान खींच रहा था। अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

PunjabKesari

लुक की बात करें तो इस दौरान बेला हदीद ने एक स्लीवलेस ऑरेंज टॉप पहना, जो उनके फिट फ्रेम पर पूरी तरह फिट बैठ रहा था।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

फ्रंट-ज़िप डिटेल वाला यह टॉप उनके लुक को मॉडर्न और ट्रेंडी बना रहा था। उन्होंने इस टॉप को ब्लू जींस के साथ पेयर किया, जो एक कैजुअल लेकिन स्टाइलिश वाइब दे रहा था। इसके साथ उन्होंने डार्क ब्राउन क्लोज-टो हील्स पहनीं, जिससे उनका पूरा लुक और भी एलिगेंट नजर आया।

PunjabKesari
एक्सेसरीज की बात करें तो उन्होंने गोल्ड इयररिंग्स, एक ब्रेसलेट और कुछ स्टेटमेंट रिंग्स पहनी, जो उनके पूरे लुक को कंप्लीट कर रही थीं।

PunjabKesari


इस दौरान बेला एक प्राइवेट और एक्सक्लूसिव मेंबर्स-ओनली क्लब में डिनर के लिए पहुंची थीं, जहां उन्होंने अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताया।


  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!