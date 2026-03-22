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  • 'धुरंधर 2' को प्रोपेगेंडा बताने वालों की अनुपम खेर ने लगाई क्लास, कहा- अगर आप ऐसी फिल्में बर्दाश्त नहीं कर सकते तो..

'धुरंधर 2' को प्रोपेगेंडा बताने वालों की अनुपम खेर ने लगाई क्लास, कहा- अगर आप ऐसी फिल्में बर्दाश्त नहीं कर सकते तो..

Edited By suman prajapati, Updated: 22 Mar, 2026 12:30 PM

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एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' जहां ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही हैं। वहीं, कई लोगों को यह रास नहीं आ रही। फिल्म ने महज 3 दिन में ही 300 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है, लेकिन इसकी आलोचना करने वाले लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं।...

मुंबई. एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' जहां ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही हैं। वहीं, कई लोगों को यह रास नहीं आ रही। फिल्म ने महज 3 दिन में ही 300 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है, लेकिन इसकी आलोचना करने वाले लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। ऐसे में हाल ही में एक्टर अनुपम खेन ने फिल्म को प्रोपेगेंडा बताने वालों को खरी-खोटी सुनाई है।


हाल ही में अनुपम खेर ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए फिल्म को प्रोपेगेंडा बताने वालों पर रिएक्ट किया और कहा, 'मुझे बहुत दुख होता है और दया आती है उन लोगों पर जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। शुरू में मुझे गुस्सा आता था क्योंकि उन्होंने कश्मीर फाइल्स, धुरंधर 1 और 2 को प्रोपेगेंडा फिल्म्स कहा. लेकिन इन फिल्मों को प्रोपेगेंडा फिल्म कहने पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर आप ऐसी फिल्में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आप फिल्म बनाइए। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें मॉडर्न इंडिया को दिखाया गया।'

 

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अनुपम खेर ने आगे कहा कि आदित्य धर रॉकस्टार हैं और फिल्म शानदार है। ये ऐसी फिल्म है जो आखिर तक आपके साथ रहती है और इसकी ऐसी फीलिंग है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये फिल्म इमोशनल और सिनेमैटिक स्ट्रेंथ लेकर साथ चलती है।'

 

आगे एक्टर ने ने संजय दत्त की तारीफ में लिखा- संजय दत्त ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। ये एक ऐसी फिल्म है जो गर्व और कनेक्शन का एहसास कराती है। इसे देखना, एक्सपीरियंस करना और इस पर बात करना सार्थक है। जय हिंद।

बता दें कि फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आए हैं। उनके अलावा फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे सितारे भी लीड रोल में हैं।

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